Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении которых в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360". История, случившаяся с автомойщиками, по праву может считаться предновогодней.

Мужчины решили посетить елочный базар на улице Маршала Катукова. Туда они приехали на свежевымытом внедорожнике Volvo, который без спроса позаимствовали у одного из клиентов мойки. Там они за десять минут забрали четыре елки, после чего вернулись на рабочее место. Три дерева они решили продать, но не успели, оказавшись в отделении полиции. Новый год злоумышленники встретят в следственном изоляторе.