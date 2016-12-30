Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США самолет, который должен будет забрать российских дипломатов и членов их семей, передает НСН. Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия не пойдет на зеркальные ответные меры. Более того, он пригласил детей американских служащих на новогоднюю елку в Кремле. Отметим, ранее Барак Обама распорядился выдворить 35 российских дипломатов из США. Чиновники столкнулись с непредвиденными трудностями – в аэропортах отсутствовали билеты в Россию.