Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как создатель шоколадного яйца "Киндер-сюрприз" и предложивший внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru. Ранее сообщалось, что мужчина перенес инсульт. Любимое детьми со всего света лакомство "Киндер-сюрприз" появилось в продаже в 1974 году и за это время завоевало мировую популярность, став для многих своеобразным символом детства.
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