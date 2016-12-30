Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как создатель шоколадного яйца "Киндер-сюрприз" и предложивший внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru. Ранее сообщалось, что мужчина перенес инсульт. Любимое детьми со всего света лакомство "Киндер-сюрприз" появилось в продаже в 1974 году и за это время завоевало мировую популярность, став для многих своеобразным символом детства.

