Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств. Среди получивших послания значатся главы всех стран СНГ, за исключением Порошенко. Также поздравления были направлены и другим лидерами, среди которых – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель госсовета Кубы Рауль Кастро, председатель КНР Си Цзиньпин, князь Монако Альберт II и избранный президент США Дональд Трамп. Уходящего главу Белого дома Барака Обаму Владимир Путин поздравил в своем заявлении по поводу высылки российских дипломатов из США.