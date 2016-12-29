Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери с признаками насильственной смерти были обнаружены в их квартире. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".