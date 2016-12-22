На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс

В районе Кожухово на юго-востоке Москвы произошла крупная авария. В результате ДТП образовалась огромная пробка: порядка десяти автобусов перегородили проезжую часть.

Dni.Ru получили фотографии происшествия от очевидцев. На опубликованных кадрах видно, что автобусы заняли по меньшей мере две полосы движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.