На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс

В районе Кожухово на юго-востоке Москвы произошла крупная авария. В результате ДТП образовалась огромная пробка: порядка десяти автобусов перегородили проезжую часть.
Dni.Ru получили фотографии происшествия от очевидцев. На опубликованных кадрах видно, что автобусы заняли по меньшей мере две полосы движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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