ЦБ лишил лицензий девять страховых компаний

Центральный банк России (ЦБ) принял решение об отзыве лицензий у девяти страховых организаций. Некоторые компании добровольно отказались от дальнейшей работы, среди них – "Селена" и "ЖАСО", передает сайт "Комсомольская правда".

Также прекратили деятельность "Страховой бокер ВПБ", "Страховой брокер МИРТ", Национальная страховая группа, "Страховой брокер "КНТ" и страховая брокерская компания "Альтернатива". Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензии страховых компаний "Независимость" и "Вектор".



