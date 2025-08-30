Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Понедельник 8 сентября

Понедельник 8 сентября

16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений
Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО

Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО
1049

Посетители увидят мастер-класс от именитых спортсменов, соревнования, выступление стантрайдеров и концерт.

Парк 70-летия Победы на юго-западе Москвы приглашает горожан на фестиваль «Пересменка из лета в осень: финальный раунд». Он состоится 30 августа в рамках проекта «Лето в Москве». В последнюю субботу августа с 15:00 до 21:00 здесь пройдут мастер-классы от чемпионов, соревнования, экстремальные выступления и концерт звезд российской эстрады. Вход свободный.

Гостей, увлекающихся боксом, ждет уникальная возможность пообщаться с легендарными спортсменами – абсолютным чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константином Цзю и чемпионом мира по версии WBA 2012–2018 и IBF 2016 Денисом Лебедевым. Спортсмены расскажут о своем пути в мире бокса, ответят на вопросы зрителей, а затем проведут практическое занятие, которое будет полезно любителям бокса любого уровня подготовки.

Спортивную программу фестиваля продолжат эстафеты и мастер-классы по единоборствам. Желающие проверят свою ловкость и командный дух в традиционном перетягивании каната, попробуют себя в состязаниях на скорость и выносливость. Самбисты под руководством чемпиона мира Александра Чеботаря проведут практические занятия, раскрыв основы эффективной техники. Воспитанники спортивных школ Юго-Западного административного округа сразятся в поединках боксерского турнира. Зрители также увидят выступления тхэквондистов и кикбоксеров.

Приемы рукопашного боя и другие элементы боевой подготовки покажут бойцы спецназа Министерства внутренних дел РФ. Любителей острых ощущений ждет выступление стантрайдеров. Для зрителей, которые разместятся в амфитеатре, спортсмены на мотоциклах и квадроциклах продемонстрируют захватывающие дух маневры и акробатические элементы.

Для детей на фестивале будут работать аниматоры. Ребят вовлекут в увлекательные подвижные игры и викторины. Малыши смогут весело провести время на батутах и надувных городках, а также сфотографироваться с любимыми персонажами из мультфильмов и сказок.

Завершится фестиваль концертом с участием звезд российской эстрады. Вечером для гостей парка выступят Сосо Павлиашвили, Тимур Гарафутдинов (Timbigfamily), коллективы «Лови звук», «Шоколад» и «Ракита».

30 августа 2025, 09:54
Фото: mos.ru/ пресс-служба префектуры ЮЗАО
