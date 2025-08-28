Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек

Москвичи получили возможность погрузиться в атмосферу города будущего, не выбираясь в центр.

Площадки программы мэра Москвы «Мой район», на которых с 1 августа по 14 сентября проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», за первые недели работы посетили более полумиллиона человек. Горожане и гости столицы смогли не только увидеть новейшие разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, транспорта, экологии, образования, но и познакомиться с перспективными направлениями развития города.

Одной из самых популярных районных площадок форума стал парк 50-летия Октября. Там организован павильон «Космос», в котором представлены модели космических аппаратов, многофункциональные роботы и уникальные цифровые инсталляции. Здесь за неполный август побывали уже более 24 тысяч человек, среди которых половина – дети и подростки, которые смогли узнать о сложных вещах в понятном и доступном изложении. Свыше 15 тысяч гостей прокатились по искусственной реке на сапе. Более трех тысяч участников посетили экскурсию, рассказывающую о спутниковых данных и нейроиграх. А мастер-класс по управлению робособаками и антропоморфными роботами стал одним из самых массовых, собрав более 14 тысяч человек.

Большой популярностью пользуется в парке и павильон «Биом», куда москвичи приходят не только обучиться чему-то новому, но и отдохнуть. Внутри расположены аквариумы с древними рыбами, змеями и ящерицами, гидропонные фермы, диорамы с космическими ландшафтами и умиротворяющая система фонтанов. Несмотря на высокую посещаемость, атмосфера в «Биоме» остается умиротворяющей, ведь тут цифровые решения гармонично сочетаются с зеленью и водой. Но если «Биом» привлекает тишиной, то павильон «Робототехника» в парке 50-летия Октября стал центром динамики и энергии. Здесь царит настоящее оживление: более 22 тысяч посетителей, среди которых свыше девяти тысяч детей, стали свидетелями выдающихся демонстраций и поучаствовали в интерактивных лекциях «Уголок Теслы» и «Тесла-шоу» (их посетили почти 20 тысяч человек).

Не менее впечатляющими стали спортивные объекты парка: грандиозная воздушная трапеция, две аэротрубы, вейкбординг и занятия йогой в гамаках. В целом, за несколько недель работы форум «Территория будущего. Москва 2030» доказал, что столица является не только площадкой для внедрения технологий, но и местом, где они становятся частью культурного опыта и повседневной жизни горожан.