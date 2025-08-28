Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Четверг 28 августа

10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек

Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек
62

Москвичи получили возможность погрузиться в атмосферу города будущего, не выбираясь в центр.

Площадки программы мэра Москвы «Мой район», на которых с 1 августа по 14 сентября проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», за первые недели работы посетили более полумиллиона человек. Горожане и гости столицы смогли не только увидеть новейшие разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, транспорта, экологии, образования, но и познакомиться с перспективными направлениями развития города.

Одной из самых популярных районных площадок форума стал парк 50-летия Октября. Там организован павильон «Космос», в котором представлены модели космических аппаратов, многофункциональные роботы и уникальные цифровые инсталляции. Здесь за неполный август побывали уже более 24 тысяч человек, среди которых половина – дети и подростки, которые смогли узнать о сложных вещах в понятном и доступном изложении. Свыше 15 тысяч гостей прокатились по искусственной реке на сапе. Более трех тысяч участников посетили экскурсию, рассказывающую о спутниковых данных и нейроиграх. А мастер-класс по управлению робособаками и антропоморфными роботами стал одним из самых массовых, собрав более 14 тысяч человек.

Большой популярностью пользуется в парке и павильон «Биом», куда москвичи приходят не только обучиться чему-то новому, но и отдохнуть. Внутри расположены аквариумы с древними рыбами, змеями и ящерицами, гидропонные фермы, диорамы с космическими ландшафтами и умиротворяющая система фонтанов. Несмотря на высокую посещаемость, атмосфера в «Биоме» остается умиротворяющей, ведь тут цифровые решения гармонично сочетаются с зеленью и водой. Но если «Биом» привлекает тишиной, то павильон «Робототехника» в парке 50-летия Октября стал центром динамики и энергии. Здесь царит настоящее оживление: более 22 тысяч посетителей, среди которых свыше девяти тысяч детей, стали свидетелями выдающихся демонстраций и поучаствовали в интерактивных лекциях «Уголок Теслы» и «Тесла-шоу» (их посетили почти 20 тысяч человек).

Не менее впечатляющими стали спортивные объекты парка: грандиозная воздушная трапеция, две аэротрубы, вейкбординг и занятия йогой в гамаках. В целом, за несколько недель работы форум «Территория будущего. Москва 2030» доказал, что столица является не только площадкой для внедрения технологий, но и местом, где они становятся частью культурного опыта и повседневной жизни горожан.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2025, 10:06
Фото: mos.ru/ М.Денисов
mos.ru✓ Надежный источник

Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале

Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале
Более 150 участников будут соревноваться в кольцевых гонках, слаломе и фристайле на воде. Пятый фестиваль водных видов спорта «Открытая вода» состоится 7 сентября на Гребном канале в Крылатском.

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа
Прогулки по бульварам и паркам можно совместить с интересными занятиями. Календарное лето подходит к концу, но проект «Лето в Москве» не сбавляет оборотов.

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний
Ребята узнают о кибербезопасности и взаимосвязи живой и неживой природы. Каникулы заканчиваются, но интересные познавательные мероприятия для школьников в Москве продолжаются.

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
Для юных посетителей проведут увлекательные тематические мастер-классы, гости постарше смогут выбрать лекции по интересам. Форум «Территория будущего.

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай
Современный вагон "Львенок-Москва" проехал от улицы Образцова до Рижской площади в тестовом режиме. На Трифоновской улице восстановили трамвайную линию.

Выбор читателей

26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 26/08ВтрНе стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены