Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале

Более 150 участников будут соревноваться в кольцевых гонках, слаломе и фристайле на воде.

Пятый фестиваль водных видов спорта «Открытая вода» состоится 7 сентября на Гребном канале в Крылатском. Посетители станут свидетелями главного тематического события сезона – финала чемпионата России по водно-моторному спорту. За победу будут бороться 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Соревнования гидроциклистов пройдут по трем дисциплинам: в кольцевых гонках, слаломе и фристайле. Спортсмены используют аквабайки двух видов: с сиденьями (Runabout) и без сидений (Skidivision). Зрителей ждут драйвовые заезды, сальто в воздухе и другие головокружительные трюки.

Для гостей фестиваля запланирована также насыщенная развлекательная программа. Они увидят водно-экстремальное шоу с использованием флайборда и гидроциклов, послушают выступление музыкальной группы, а также поучаствуют в разнообразных мероприятиях для всей семьи.

Для юных посетителей на территории фестиваля обустроят специальную зону с лего-городком. Там же можно будет сделать аквагрим на морскую тематику. Ребята смогут поучаствовать в заездах на беговелах и цветочных мастер-классах, а также научиться вязать морские узлы. Взрослые смогут поиграть в настольный теннис, корнхол, гигантский морской бой и дженгу, а также освоить балансборд.

Мероприятие организует столичный Департамент спорта.

Напомним, что буквально в эти дни, с 27 по 30 августа, на Гребном канале в Москве проходят четвертые Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли». В соревнованиях принимают участие более 900 человек, среди которых как именитые спортсмены, так и юниоры в возрасте до 19 лет. Зрители увидят выступления звезд мирового уровня, в числе которых призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира и Европы Алексей Коровашков, многократный чемпион мира и участник Олимпийских игр Захар Петров, призер Олимпийских игр и чемпион мира и Европы Илья Первухин, а также призер Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Роман Аношкин и др. Церемония закрытия с награждением победителей в командном зачете и вручением главного кубка соревнований состоится 30 августа.