Среда 27 августа

09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 08:28Ушел из жизни видный деятель российской политики 08:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России
"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний
22

Ребята узнают о кибербезопасности и взаимосвязи живой и неживой природы.

Каникулы заканчиваются, но интересные познавательные мероприятия для школьников в Москве продолжаются. Так, в первый выходной нового учебного года, 6 и 7 сентября, ребят ждут на Фестивале знаний в естественно-научном комплексе «Биокластер» на ВДНХ. Участники смогут посетить экскурсии по разным павильонам выставочного центра, посетить профориентационные занятия, послушать тематические лекции и даже попробовать сдать экзамены.

В субботу, 6 сентября, в павильоне № 31 «Геология» состоится мероприятие «Кубическая биология». Ребята узнают о тонкой грани между живым и неживым, увидят, как современная наука раскрывает взаимосвязи различных явлений. В игротеке пройдут соревнования в настольных играх «Геомания» и «Цветочный оракул». В этот же день в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» можно побывать на экскурсии по выставке «Морфогенез. Третья природа», в ходе которой посетители увидят редкие виды флоры и фауны.

В воскресенье, 7 сентября, в павильоне № 31 «Геология» гостей ждет экскурсия по выставке «12 признаков живого», а в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» откроется зона компании «Лаборатория Касперского». Там можно узнать о современных ИТ-профессиях, возможностях карьерного роста в этой сфере, а также получить советы специалистов. Учащиеся смогут посетить две лекции, посвященные безопасности и кибергигиене. В зоне коворкинга 7 сентября пройдет мероприятие «Урок цифры». Участники смогут выполнить задания и получить доступ к эксклюзивным сертификатам и подаркам.

Завершит Фестиваль знаний экзамен по биологии и информатике. В нем будут использованы материалы, аналогичные тем, что предлагаются выпускникам 9х и 11х классов на основном и едином государственных экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ).

Комплекс «Биокластер» открылся на ВДНХ в рамках проекта Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, объединяющего достижения науки, передовые образовательные методики и креативные форматы. Благодаря биокластеру музей превращается в открытую лабораторию и динамичную платформу развития для всех возрастов, где каждый может стать исследователем и найти вдохновение.

27 августа 2025, 09:54
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
Для юных посетителей проведут увлекательные тематические мастер-классы, гости постарше смогут выбрать лекции по интересам. Форум «Территория будущего.

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай
Современный вагон "Львенок-Москва" проехал от улицы Образцова до Рижской площади в тестовом режиме. На Трифоновской улице восстановили трамвайную линию.

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном
Двухэтажное здание было построено в 1995 году. Жители района Южное Бутово смогут скоро посещать современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами и спортзалами.

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми
Памятник архитектуры XVII века после 1917 года стал коммунальным домом. Реставраторы работают над восстановлением главного дома городской усадьбы XVII–XVIII веков, расположенного по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1.

Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила

Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила
Для безопасности отдыхающих экологическую тропу оснастят перилами. В старинной усадьбе Виноградово на северо-востоке Москвы ведутся реставрационные работы, в рамках которых запланировано и комплексное благоустройство парковой зоны.

