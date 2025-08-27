"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний

Ребята узнают о кибербезопасности и взаимосвязи живой и неживой природы.

Каникулы заканчиваются, но интересные познавательные мероприятия для школьников в Москве продолжаются. Так, в первый выходной нового учебного года, 6 и 7 сентября, ребят ждут на Фестивале знаний в естественно-научном комплексе «Биокластер» на ВДНХ. Участники смогут посетить экскурсии по разным павильонам выставочного центра, посетить профориентационные занятия, послушать тематические лекции и даже попробовать сдать экзамены.

В субботу, 6 сентября, в павильоне № 31 «Геология» состоится мероприятие «Кубическая биология». Ребята узнают о тонкой грани между живым и неживым, увидят, как современная наука раскрывает взаимосвязи различных явлений. В игротеке пройдут соревнования в настольных играх «Геомания» и «Цветочный оракул». В этот же день в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» можно побывать на экскурсии по выставке «Морфогенез. Третья природа», в ходе которой посетители увидят редкие виды флоры и фауны.

В воскресенье, 7 сентября, в павильоне № 31 «Геология» гостей ждет экскурсия по выставке «12 признаков живого», а в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» откроется зона компании «Лаборатория Касперского». Там можно узнать о современных ИТ-профессиях, возможностях карьерного роста в этой сфере, а также получить советы специалистов. Учащиеся смогут посетить две лекции, посвященные безопасности и кибергигиене. В зоне коворкинга 7 сентября пройдет мероприятие «Урок цифры». Участники смогут выполнить задания и получить доступ к эксклюзивным сертификатам и подаркам.

Завершит Фестиваль знаний экзамен по биологии и информатике. В нем будут использованы материалы, аналогичные тем, что предлагаются выпускникам 9х и 11х классов на основном и едином государственных экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ).

Комплекс «Биокластер» открылся на ВДНХ в рамках проекта Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, объединяющего достижения науки, передовые образовательные методики и креативные форматы. Благодаря биокластеру музей превращается в открытую лабораторию и динамичную платформу развития для всех возрастов, где каждый может стать исследователем и найти вдохновение.