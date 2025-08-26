Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Вторник 26 августа

26/08Втр Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому
26/08Втр Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
26/08Втр Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт
26/08Втр На Трифоновскую улицу вернулся трамвай
26/08Втр В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном
26/08Втр Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола
26/08Втр Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов
26/08Втр Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона
26/08Втр Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти
26/08Втр Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье
26/08Втр "Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез
25/08Пнд Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой
25/08Пнд 80-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани
25/08Пнд Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости?
25/08Пнд Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино
25/08Пнд 95 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера
25/08Пнд Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь?
25/08Пнд Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности
25/08Пнд Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми
25/08Пнд Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов
25/08Пнд Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой
25/08Пнд Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов
25/08Пнд Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии
25/08Пнд Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей
25/08Пнд Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры
25/08Пнд Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
25/08Пнд Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу
25/08Пнд Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила
25/08Пнд Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро
25/08Пнд Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами"
25/08Пнд Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала"
25/08Пнд Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов
25/08Пнд Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России
25/08Пнд Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать
24/08Вск Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды
24/08Вск Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов?
24/08Вск Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров
24/08Вск Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни
24/08Вск На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы
24/08Вск Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах?
24/08Вск Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"
24/08Вск Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства
23/08Сбт День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году
23/08Сбт Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось
23/08Сбт Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной
23/08Сбт Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение
23/08Сбт О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят
23/08Сбт Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
23/08Сбт Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения
23/08Сбт Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова
Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
104

Для юных посетителей проведут увлекательные тематические мастер-классы, гости постарше смогут выбрать лекции по интересам.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» приглашает горожан и гостей столицы на мероприятия, которые позволят узнать много интересного о градостроительстве, маркетинге, науке, а также развлечься на концертах, попробовать свои силы в спортивных состязаниях и раскрыть в себе новые таланты.

Так, в лектории Центрального выставочного зала «Манеж» 26 августа в 18:00 руководитель музея «Садовое кольцо» Денис Ромодин расскажет об эпохе массового строительства 1960-1980-х годов на лекции «Влияние массового типового строительства на социокультурные аспекты горожан». В этот же вечер в Гостином Дворе состоится лекция эксперта в области кибербезопасности Дмитрия Баранова «Города будущего. Технологии: развитие и безопасность».

В четверг в мультимедийном павильоне «Искусство строить» парка искусств «Музеон» в 19:00 начнется лекция «Повесть о том, как сталь и железобетон подарили архитекторам свободу». На ней историк архитектуры Ксения Григорьева расскажет о влиянии технологий на архитектуру и их роли в градостроительной отрасли.

В пятницу, 29 августа, с 12:00 до 22:00 на площадке «Город будущего КГХ» в спортивном комплексе «Лужники» ждут гостей от пяти лет. На мастер-классе «Проектируем район» ребята узнают, как устроены современные районы, дворы и улицы. Затем они самостоятельно соберут макеты жилых домов, школ, больниц и других зданий, создав свой идеальный район будущего.

Для любителей музыки и литературы 26 августа с 21:00 до 23:00 в амфитеатре парка «Зарядье» состоится программа «Письма о любви». Актеры театра и кино прочитают личную переписку Антона Чехова, Бориса Пастернака, Сергея Рахманинова и других известных деятелей культуры, а оркестр исполнит музыку соответствующего времени. Там же 29 августа пройдет концерт-презентация «Три века русской музыки». Это первое выступление нового симфонического коллектива – Московского фестивального оркестра под управлением Николая Хондзинского, который исполнит шедевры русской музыки XVIII–XX веков.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте форума «Территория будущего. Москва 2030», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве».

26 августа 2025, 10:50
Фото: mos.ru/ пресс-служба
mos.ru✓ Надежный источник

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай
Современный вагон "Львенок-Москва" проехал от улицы Образцова до Рижской площади в тестовом режиме. На Трифоновской улице восстановили трамвайную линию.

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном
Двухэтажное здание было построено в 1995 году. Жители района Южное Бутово смогут скоро посещать современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами и спортзалами.

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми
Памятник архитектуры XVII века после 1917 года стал коммунальным домом. Реставраторы работают над восстановлением главного дома городской усадьбы XVII–XVIII веков, расположенного по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1.

Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила

Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила
Для безопасности отдыхающих экологическую тропу оснастят перилами. В старинной усадьбе Виноградово на северо-востоке Москвы ведутся реставрационные работы, в рамках которых запланировано и комплексное благоустройство парковой зоны.

Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро

Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро
Биометрия является самым выгодным способом оплаты проезда в столичной подземке. Пассажиры Арбатско-Покровской и Калининской линий метрополитена теперь могут пользоваться любым удобным турникетом для входа независимо от способа оплаты.

