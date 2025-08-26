Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу

Для юных посетителей проведут увлекательные тематические мастер-классы, гости постарше смогут выбрать лекции по интересам.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» приглашает горожан и гостей столицы на мероприятия, которые позволят узнать много интересного о градостроительстве, маркетинге, науке, а также развлечься на концертах, попробовать свои силы в спортивных состязаниях и раскрыть в себе новые таланты.

Так, в лектории Центрального выставочного зала «Манеж» 26 августа в 18:00 руководитель музея «Садовое кольцо» Денис Ромодин расскажет об эпохе массового строительства 1960-1980-х годов на лекции «Влияние массового типового строительства на социокультурные аспекты горожан». В этот же вечер в Гостином Дворе состоится лекция эксперта в области кибербезопасности Дмитрия Баранова «Города будущего. Технологии: развитие и безопасность».

В четверг в мультимедийном павильоне «Искусство строить» парка искусств «Музеон» в 19:00 начнется лекция «Повесть о том, как сталь и железобетон подарили архитекторам свободу». На ней историк архитектуры Ксения Григорьева расскажет о влиянии технологий на архитектуру и их роли в градостроительной отрасли.

В пятницу, 29 августа, с 12:00 до 22:00 на площадке «Город будущего КГХ» в спортивном комплексе «Лужники» ждут гостей от пяти лет. На мастер-классе «Проектируем район» ребята узнают, как устроены современные районы, дворы и улицы. Затем они самостоятельно соберут макеты жилых домов, школ, больниц и других зданий, создав свой идеальный район будущего.

Для любителей музыки и литературы 26 августа с 21:00 до 23:00 в амфитеатре парка «Зарядье» состоится программа «Письма о любви». Актеры театра и кино прочитают личную переписку Антона Чехова, Бориса Пастернака, Сергея Рахманинова и других известных деятелей культуры, а оркестр исполнит музыку соответствующего времени. Там же 29 августа пройдет концерт-презентация «Три века русской музыки». Это первое выступление нового симфонического коллектива – Московского фестивального оркестра под управлением Николая Хондзинского, который исполнит шедевры русской музыки XVIII–XX веков.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте форума «Территория будущего. Москва 2030», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве».