В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном

Двухэтажное здание было построено в 1995 году.

Жители района Южное Бутово смогут скоро посещать современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами и спортзалами. Спортивный объект расположен по адресу: улица Поляны, дом 35. Двухэтажный спорткомплекс здесь был построен еще в 1995 году, поэтому требовал капитального ремонта.

Проект капремонта ФОК «Южное Бутово» уже согласован. Запланирован широкой перечень как внутренних, так и наружных ремонтных и отделочных работ. Для начала во всех помещениях спорткомплекса демонтируют внутренние ненесущие перегородки и полы, после чего установят новые конструкции из современных материалов, соответствующих градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности. Затем в помещениях проведут отделочные работы, установят новые двери и окна, а также отремонтируют и покрасят откосы.

Специалисты также обновят бассейны. В малой чаше полностью снимут облицовку, отшлифуют бетонные поверхности, восстановят разрушенные участки и обработают защитными составами, после чего заново уложат кафельную плитку. В большой чаше отремонтируют наружные поверхности.

Кроме того, во время капитального ремонта восстановят стены здания с внешней стороны. Фасады очистят от старых покрытий и грязи, обработают защитными средствами и смонтируют вентилируемую фасадную систему с дополнительным утеплением. Наружные дверные блоки, козырьки и облицовку крылец комплекса также заменят и установят новые ограждения главной входной группы и пандуса.

Напомним, в июле 2025 года в Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс «Максимум». Его построили на Остафьевской улице за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. В спорткомплексе можно заниматься хоккеем, футболом, теннисом, плаванием. В частности, в двухэтажном здании разместились два бассейна размером 25 на 16 и 10 на шесть метров. В целях безопасности в чаше большого бассейна смонтированы умные камеры: если человек находится на глубине более 10 секунд, дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет. В зале общей физической подготовки установили специальные тренажеры для развития всех групп мышц, что также важно при занятиях водными видами спорта.