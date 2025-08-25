Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми
115

Памятник архитектуры XVII века после 1917 года стал коммунальным домом.

Реставраторы работают над восстановлением главного дома городской усадьбы XVII–XVIII веков, расположенного по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1. Двухэтажное здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. После ремонтных работ, окончание которых запланировано на конец 2026 года, постройка останется жилой.

Главный дом городской усадьбы в Кривоколенном переулке формировался поэтапно на основе каменных палат конца XVII века и за свою историю сменил нескольких владельцев, пережив несколько крупных перестроек. В начале XVIII века палатами владел фаворит Екатерины I обер-гофмаршал Рейнгольд Густав Левенвольде. Позже хозяином усадьбы был коллежский советник Михаил Чебышев, дочь которого Екатерина вышла замуж за князя Петра Голицына. Во время пожара Москвы 1812 года дом уцелел. В 1861 году усадьбу приобрел коллежский советник Павел Севастьянов. По его приказу здание переоборудовали в доходный дом, тогда же появились двухэтажные пристройки. С 1876 по 1917 год усадьба принадлежала купцу Ивану Цыплакову, который оборудовал там меблированные комнаты для сдачи. После 1917 года в здании сделали коммунальные квартиры.

К настоящему времени в здании усадьбы сохранились первоначальные конструкции палат XVII века с элементами архитектурного декора на фасадах, кованые решетки оконных проемов и белокаменные элементы декора допетровской эпохи. Однако кирпичная кладка местами была в неудовлетворительном состоянии. Для реставрации фасадов и интерьеров авторский надзор составил для специалистов картограммы. Историческая кладка сохранится, а на утраченных участках мастера используют аутентичный большемерный керамический кирпич.

Реставрационные работы уже ведутся. На первом этапе металлическими рамами усилили простенки и перемычки стен, установили опорные столбы в подвале, выполнили противоаварийное усиление кирпичной кладки подвала. Провели расчистку помещений и подкровельного пространства, демонтировали поздние напольные покрытия. Сейчас выполняется усиление кирпичной кладки. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения под контролем специалистов Мосгорнаследия.

25 августа 2025, 13:57
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

