Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро

Биометрия является самым выгодным способом оплаты проезда в столичной подземке.

Пассажиры Арбатско-Покровской и Калининской линий метрополитена теперь могут пользоваться любым удобным турникетом для входа независимо от способа оплаты. В первую очередь, эта новость касается горожан, предпочитающих бесконтактный способ. Оплата проезда по биометрии отныне работает на всех турникетах всех станций «синей» и «желтой» веток. Это сокращает время прохода в метро и делает сервис еще удобнее.

Оплату по биометрии внедрили на всех станциях метро Москвы в 2021 году. Сейчас в системе зарегистрировано более 500 тысяч пользователей, и каждый будний день этим способом оплаты пользуются в среднем 170 тысяч раз. Изначально специальные платежные устройства, обеспечивающие возможность прохода по биометрии, устанавливали только на двух-трех турникетах каждой станции. Но сейчас проект расширяется. До конца 2025 года планируется подключить биометрию на всем оборудовании для прохода на станции метро и МЦК, а до конца 2026 года биометрический платежный сервис появится на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

Оплата по биометрии – не просто удобное современное решение, позволяющее не использовать при входе карту, смартфон или бумажные билеты, это еще и наиболее выгодный способ. Сейчас стоимость поездок по составляет 63 рубля. При этом створки турникетов срабатывают за одну секунду.

Безопасность системы обеспечивается банковским уровнем защиты. Фотографии пользователей преобразуются в уникальный набор из десятков чисел и символов – такой зашифрованный биометрический ключ, который невозможно восстановить обратно в изображение лица. Когда пассажир подходит к турникету, камера сканирует лицо и сравнивает данные с шаблонами в базе. При совпадении створки турникета открываются, а стоимость проезда списывается с привязанной банковской карты.

Уже сейчас Москва является лидером по количеству видов транспорта, где доступен данный платежный инструмент. Оплатить проезд с помощью биометрии можно в метро, на Московском центральном кольце, в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах и некоторых станциях Московских центральных диаметров.