Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре

Чтение вслух, театрализованные представления, презентации книжных новинок и другие мероприятия доступны всем желающим.

В эти дни Сретенский бульвар благодаря проекту «Лето в Москве» стал настоящей литературно-музыкальной гостиной. Здесь можно послушать стихи и главы из романов, поучаствовать в дискуссиях на тему литературных произведений, проявить знание классики в викторине и найти единомышленников, также любящих чтение и уважающих печатное слово.

В субботу, 23 августа, желающих приглашают посетить гостиную «Поэзия Серебряного века». С 18:00 до 20:00 здесь выступят актеры и вокалисты исполнят песни на стихи Марины Цветаевой, Константина Бальмонта и других поэтов той эпохи. Кроме того, в программе – чтение стихов и других произведений современных поэтов и писателей. Их исполнят заслуженные и известные актеры и певцы, в том числе Елена Волкова, Инесса Давыдова, Ольга Жук, Алла Нестерович, Арина Куликова, Татьяна Герасимова, Алексей Вишняков.

27 августа гостей ждет научная викторина с Петром Волцитом. Гости смогут проверить свои знания и узнать что-то новое.

29 августа в 16:00 посетители погрузятся в увлекательный мир книг писателя и переводчика Григория Кружкова, которому в этом году исполняется 80 лет. На мастер-классе «В круглом зеркале морей», который пройдет под руководством Надежды Графовой, дети и родители придумают собственные образы рыб и птиц, создадут их отпечатки, а затем сделают иллюстрацию к одноименному стихотворению.

В рамках проекта «Лето в Москве» на Сретенском бульваре можно увидеть тематические инсталляции, посетить театрализованные перформансы, мероприятия литературных клубов, презентации книжных новинок, лекции и дискуссии с участием экспертов и писателей, а также принять участие в выступлениях в формате открытого микрофона. Здесь также проводятся встречи букинистов, викторины по русской классике, буккроссинг и другие литературные мероприятия. На площадке рассказывают об известных писателях и их книгах, раскрывают малоизвестные факты, проводят игры и предлагают самим участвовать в создании литературных героев. Программа рассчитана как на подрастающее поколение, так и на взрослых.

