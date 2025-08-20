Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре
110

Чтение вслух, театрализованные представления, презентации книжных новинок и другие мероприятия доступны всем желающим.

В эти дни Сретенский бульвар благодаря проекту «Лето в Москве» стал настоящей литературно-музыкальной гостиной. Здесь можно послушать стихи и главы из романов, поучаствовать в дискуссиях на тему литературных произведений, проявить знание классики в викторине и найти единомышленников, также любящих чтение и уважающих печатное слово.

В субботу, 23 августа, желающих приглашают посетить гостиную «Поэзия Серебряного века». С 18:00 до 20:00 здесь выступят актеры и вокалисты исполнят песни на стихи Марины Цветаевой, Константина Бальмонта и других поэтов той эпохи. Кроме того, в программе – чтение стихов и других произведений современных поэтов и писателей. Их исполнят заслуженные и известные актеры и певцы, в том числе Елена Волкова, Инесса Давыдова, Ольга Жук, Алла Нестерович, Арина Куликова, Татьяна Герасимова, Алексей Вишняков.

27 августа гостей ждет научная викторина с Петром Волцитом. Гости смогут проверить свои знания и узнать что-то новое.

29 августа в 16:00 посетители погрузятся в увлекательный мир книг писателя и переводчика Григория Кружкова, которому в этом году исполняется 80 лет. На мастер-классе «В круглом зеркале морей», который пройдет под руководством Надежды Графовой, дети и родители придумают собственные образы рыб и птиц, создадут их отпечатки, а затем сделают иллюстрацию к одноименному стихотворению.

В рамках проекта «Лето в Москве» на Сретенском бульваре можно увидеть тематические инсталляции, посетить театрализованные перформансы, мероприятия литературных клубов, презентации книжных новинок, лекции и дискуссии с участием экспертов и писателей, а также принять участие в выступлениях в формате открытого микрофона. Здесь также проводятся встречи букинистов, викторины по русской классике, буккроссинг и другие литературные мероприятия. На площадке рассказывают об известных писателях и их книгах, раскрывают малоизвестные факты, проводят игры и предлагают самим участвовать в создании литературных героев. Программа рассчитана как на подрастающее поколение, так и на взрослых.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 15:19
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию
Увидеть, как выглядят внутри современные образовательные пространства, москвичи смогут в последнюю неделю августа. 1 сентября столичные школы вновь распахнут свои двери для учеников.

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии. Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа.

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта
Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад.

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования. В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны.

