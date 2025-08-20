В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 20 августа

09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
66

Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа. Желающие не только весело и активно проведут время на свежем воздухе, но и посоревнуются с другими командами в ориентировании на местности, установке палатки на скорость и приготовлении пищи в походных условиях. Для участия необходимо зарегистрироваться до 22 августа.

Команды будут сформированы по округам соответственно месту жительства участников. В каждой будет по 10 человек — два мужчины, две женщины, три ребенка в возрасте 10–14 лет и три ребенка от пяти до девяти лет. Если в команде нет детей старшей группы, то к участию пригласят ребенка младшего возраста.

Семьям предстоит пройти пять соревновательных этапов. В спортивном ориентировании им нужно будет преодолеть дистанцию до 1,5 километра и найти на контрольных пунктах секретные номера. Проверить свою сплоченность участники смогут, собирая на скорость туристическую палатку. Самым вкусным испытанием станет кулинарный конкурс: семьям дадут набор продуктов, их которых они должны будут за 20 минут приготовить оригинальное блюдо. Еще два состязания организаторы пока держат в секрете: о них участники узнают в день соревнований.

Победит команда, которая наберет наибольшее количество очков. А если их будет несколько, то победа останется за теми, у кого оказалось большее количество первых, вторых и третьих мест. Сыграет роль и возраст самого младшего участника.

Стать участником праздника могут все желающие. Главное – до 22 августа зарегистрироваться окружного куратора «Объединения многодетных семей города Москвы». В день состязаний, 24 августа, в 10:00 начнется выдача стартовых номеров напротив здания по адресу: Московский проспект, строение 26 («Арт-парк»). После того, как все участники отметятся, организаторы проведут общий инструктаж. После церемонии открытия каждая окружная команда придумает себе название и выберет капитана. Спортивные мероприятия продлятся до 16:00. Затем организаторы подведут итоги, подсчитают очки, набранные участниками, и объявят победителей.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 08:57
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта
Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад.

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования. В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны.

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"
В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии. В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего.

Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки. Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой.

Выбор читателей

18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 19/08ВтрВнезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 18/08Пнд"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера