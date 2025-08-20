В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа. Желающие не только весело и активно проведут время на свежем воздухе, но и посоревнуются с другими командами в ориентировании на местности, установке палатки на скорость и приготовлении пищи в походных условиях. Для участия необходимо зарегистрироваться до 22 августа.

Команды будут сформированы по округам соответственно месту жительства участников. В каждой будет по 10 человек — два мужчины, две женщины, три ребенка в возрасте 10–14 лет и три ребенка от пяти до девяти лет. Если в команде нет детей старшей группы, то к участию пригласят ребенка младшего возраста.

Семьям предстоит пройти пять соревновательных этапов. В спортивном ориентировании им нужно будет преодолеть дистанцию до 1,5 километра и найти на контрольных пунктах секретные номера. Проверить свою сплоченность участники смогут, собирая на скорость туристическую палатку. Самым вкусным испытанием станет кулинарный конкурс: семьям дадут набор продуктов, их которых они должны будут за 20 минут приготовить оригинальное блюдо. Еще два состязания организаторы пока держат в секрете: о них участники узнают в день соревнований.

Победит команда, которая наберет наибольшее количество очков. А если их будет несколько, то победа останется за теми, у кого оказалось большее количество первых, вторых и третьих мест. Сыграет роль и возраст самого младшего участника.

Стать участником праздника могут все желающие. Главное – до 22 августа зарегистрироваться окружного куратора «Объединения многодетных семей города Москвы». В день состязаний, 24 августа, в 10:00 начнется выдача стартовых номеров напротив здания по адресу: Московский проспект, строение 26 («Арт-парк»). После того, как все участники отметятся, организаторы проведут общий инструктаж. После церемонии открытия каждая окружная команда придумает себе название и выберет капитана. Спортивные мероприятия продлятся до 16:00. Затем организаторы подведут итоги, подсчитают очки, набранные участниками, и объявят победителей.