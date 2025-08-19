В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад. Для реставрации таких зданий Фонд капитального ремонта (ФКР) разрабатывает индивидуальные проекты и подбирает современные отечественные материалы и технологии, исходя из специфики конструкции домов.

Так, за последние 10 лет в Москве отремонтировали более 300 жилых домов с трехгранными эркерами. Этот выступ из плоскости фасада не только придает зданию объемность, но и выполняет практическую функцию: увеличивает внутреннее пространство помещений и наполняет их светом за счет остекления.

В частности, в 2023 году завершили реставрацию девятиэтажного жилого дома на улице Куусинена (дом 15, корпус 2), построенного в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. Его трехгранные эркеры гармонично сочетаются с соседними зданиями, образуя единый архитектурно-художественный ансамбль. Окна первого этажа украшены полуарочными наличниками, а входные группы дворового фасада – порталами с карнизами и модульонами. Специалисты очистили керамические блоки, затем восстановили все швы и поврежденную кладку. Утраченные фрагменты облицовки заменили, а места замокания обработали антигрибковым составом. Особое внимание уделили архитектурному декору: отреставрировали межэтажные пояса, наличники, входные порталы и лепнину. Подготовленные поверхности гидрофобизировали и окрасили в исторические цвета — это «светло-желтая пшеница» и «кремово-белый». Завершили ремонт обновлением входных групп и балконов, заменой отливов и водосточных труб.

В 2025 году ФКР ведет приступил к реставрации исторического здания с мезонином и трехгранными эркерами (Калашный переулок, дом 4/1, строение 1). Семиэтажный многоквартирный жилой дом построили в 1914 году по индивидуальному проекту архитектора Н.Д. Струкова в стиле неоклассики. Его отличает венчающий карниз, арочный проезд во двор и фасады, облицованные керамической плиткой. Окна выделены наличниками и декоративными подоконниками. Мастера расчистили и промыли открытые плоскости, обработали антигрибковыми составами места замокания, защитили керамическую плитку специальным раствором от воздействия осадков. Частично фасад оштукатурят и окрасят в исторический цвет «мягкий цемент». Кроме того, на объекте обновят входные группы, заменят отливы, отремонтируют откосы и смонтируют новую систему внешнего водостока, заменят стояки холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения.