В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 19 августа

18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта
89

Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад. Для реставрации таких зданий Фонд капитального ремонта (ФКР) разрабатывает индивидуальные проекты и подбирает современные отечественные материалы и технологии, исходя из специфики конструкции домов.

Так, за последние 10 лет в Москве отремонтировали более 300 жилых домов с трехгранными эркерами. Этот выступ из плоскости фасада не только придает зданию объемность, но и выполняет практическую функцию: увеличивает внутреннее пространство помещений и наполняет их светом за счет остекления.

В частности, в 2023 году завершили реставрацию девятиэтажного жилого дома на улице Куусинена (дом 15, корпус 2), построенного в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. Его трехгранные эркеры гармонично сочетаются с соседними зданиями, образуя единый архитектурно-художественный ансамбль. Окна первого этажа украшены полуарочными наличниками, а входные группы дворового фасада – порталами с карнизами и модульонами. Специалисты очистили керамические блоки, затем восстановили все швы и поврежденную кладку. Утраченные фрагменты облицовки заменили, а места замокания обработали антигрибковым составом. Особое внимание уделили архитектурному декору: отреставрировали межэтажные пояса, наличники, входные порталы и лепнину. Подготовленные поверхности гидрофобизировали и окрасили в исторические цвета — это «светло-желтая пшеница» и «кремово-белый». Завершили ремонт обновлением входных групп и балконов, заменой отливов и водосточных труб.

В 2025 году ФКР ведет приступил к реставрации исторического здания с мезонином и трехгранными эркерами (Калашный переулок, дом 4/1, строение 1). Семиэтажный многоквартирный жилой дом построили в 1914 году по индивидуальному проекту архитектора Н.Д. Струкова в стиле неоклассики. Его отличает венчающий карниз, арочный проезд во двор и фасады, облицованные керамической плиткой. Окна выделены наличниками и декоративными подоконниками. Мастера расчистили и промыли открытые плоскости, обработали антигрибковыми составами места замокания, защитили керамическую плитку специальным раствором от воздействия осадков. Частично фасад оштукатурят и окрасят в исторический цвет «мягкий цемент». Кроме того, на объекте обновят входные группы, заменят отливы, отремонтируют откосы и смонтируют новую систему внешнего водостока, заменят стояки холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения.

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2025, 17:24
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования. В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны.

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"
В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии. В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего.

Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки. Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой.

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы. С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

Выбор читателей

18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 18/08Пнд"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера