В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения

Объекты некрополя сочетают в себе материальную, духовную и культурную составляющие.

Москва бережно относится к историческому наследию, сохраняя для потомков память о прошлом, в том числе о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы и страны в целом. Только за последние пять лет в городе отреставрировано 252 объекта некрополя, которые расположены на Новодевичьем, Ваганьковском, Кунцевском, Преображенском, Пятницком и Кузьминском кладбищах, а также в Донском монастыре.

Среди отреставрированных исторических захоронений – могила выдающегося актера и режиссера Константина Станиславского. Она находится на Новодевичьем кладбище. Надгробие состоит из двух частей: могильной плиты из красного гранита и стелы из белого мрамора с изображением театрального занавеса. На занавесе выбита рельефная надпись и рисунок чайки – символа МХАТа. Венчает стелу высеченный в камне православный крест. Надгробная плита была установлена в 1963 году к 100-летнему юбилею со дня рождения режиссера. В ходе реставрации специалисты расчистили поверхности стелы, цветников и надгробной плиты, нанесли защитные составы, заделали швы, устранили все существующие дефекты, восполнили утраты и укрепили памятник.

По заказу правительства Москвы также приведена в порядок могила статского советника Ивана Лажечникова, русского писателя и педагога. Захоронение находится на старом кладбище Новодевичьего монастыря. Надгробие представляет собой стелу из темно-серого камня габбро, установленную на постаменте из светло-серого гранита. На поверхности стелы выгравированы позолоченный православный крест и памятная надпись. Специалисты укрепили фундамент, промыли поверхности памятника, устранили сколы и трещины, а также они привели в порядок ограду. Все элементы надгробия и ограды обработали специальными составами, защищающими от коррозии и разрушения.

На территории Донского некрополя специалисты обновили надгробие Марии Гартунг (Пушкиной) – дочери поэта Александра Пушкина. Оно представляет собой гранитную стелу в виде вертикальной плиты с обработанными под скалу боковыми и тыльной сторонами. Венчает стелу металлический декоративный элемент в виде цветка розы, склонившегося над могилой. Реставраторы провели работы по всем элементам памятника: расчистили от всех видов загрязнений, произвели восполнение утрат камня, биоцидную обработку поверхности, заделку межблочных швов памятника, гидрофобизацию. Полированную поверхность защитили воском. Декоративный элемент – розу расчистили от загрязнений, продуктов коррозии и покрыли защитно-декоративным составом.

Город продолжает плановую реставрацию отдельных захоронений и надгробных сооружений в московских некрополях. До 2030 года будут проведены работы по восстановлению захоронения героев Советского Союза на Новодевичьем кладбище, в том числе могилы гвардии майора летчика Константина Давыдова, полковников летчиков Ивана Доронина и Михаила Иванова, капитана артиллериста Ивана Лазарева, генерал-полковника авиации Сергея Миронова и др.