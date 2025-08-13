В Москве начала работу "Школа кинолога"

На занятия приглашают взрослых и юных москвичей, имеющих собаку или мечтающих завести четвероногого друга.

В Москве открылась «Школа кинолога». Новый образовательный проект поможет формированию ответственного отношения к животным и позволит начинающим и даже опытным собаководам найти ответы на многие важные вопросы, связанные с содержанием питомца в городе.

Обучение состоит из курса лекций и серии практических занятий. Онлайн-лекторий открыт на сайте спецпроектов программы мэра Москвы «Мой район». В программе – 27 лекций продолжительностью от 15 до 20 минут каждая. Курс рассчитан на детей, подростков и их родителей, которые хотят научиться правильно воспитывать и содержать домашних собак. В ходе лекций они узнают об истории происхождения собак, как выбрать породу и щенка, как правильно содержать, кормить и лечить собаку, как ее воспитывать и дрессировать, как участвовать в выставках и соревнованиях, а также о правах и обязанностях владельцев.

Как отмечают эксперты, сегодня многие черпают информацию из случайных источников в интернете, что чревато возникновением проблем, связанных со здоровьем или поведением собак. Цель обучения в Школе кинолога – научить владельцев правильно взаимодействовать с животным, понимать его потребности и характер, а не воспринимать как ребенка или игрушку.

Второй этап проекта «Школа кинолога» начнется 10 сентября и станет практическим продолжением онлайн-курса. Юные владельцы собак смогут отработать навыки взаимодействия с питомцами на очных уроках. Они пройдут в кинологическом парке на улице Кольской (владение 16) под руководством кинологов Российской кинологической федерации (РКФ). Бесплатные практические занятия состоятся при поддержке Центра изучения питания и благополучия животных. Программа будет анонсирована дополнительно. Записаться на курс, выбрать удобный день и время для посещения можно на сайте.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы мэра Москвы «Мой район». С 2021 года в городе создаются современные площадки для прогулок с домашними любимцами, концепция которых разработана при участии экспертов Российской кинологической федерации. Проектом реализовано строительство и благоустройство 89 выгульных площадок нового типа в 73 районах Москвы.