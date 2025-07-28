Участники фестиваля экстремальных водных видов спорта в Москве установили два мировых рекорда

Мероприятие проходило в Измайлове в присутствии многочисленных зрителей.

Два новых мировых рекорда было установлено в минувшие выходные в Москве. Участники фестиваля, посвященного одному из самых зрелищных и экстремальных видов спорта – гидрофлаю, 26 июля в Измайловском парке стали лучшими в мире по двум дисциплинам.

Так, был зафиксирован новый рекорд по высоте полета. Спортсменам удалось подняться на гидрофлае на высоту в 22 метра. Кроме того, был установлен мировой рекорд по максимальному количеству человек, взлетевших на одной доске. Это совершили четыре спортсмена. В общей сложности на доске одновременно было более 250 килограммов живого веса при стандартной мощности гидроцикла в 300 лошадиных сил. это в три раза больше стандартной нагрузки на гидрофлай-систему при полетах. Обычно в воздух поднимается один спортсмен со средним весом около 80 килограммов, реже могут полететь двое в тандеме. Таким образом спортсмены смогли преодолеть технические ограничения, ведь доска сконструирована для одного райдера и слишком мала, чтобы на ней поместились несколько человек. Чтобы установить рекорд, одному из участников полета пришлось буквально удерживать остальных на своих плечах.

Как сообщили организаторы, рекорд будет официально зарегистрирован Международной книгой рекордов Interrecord и Реестром рекордов России.

В этом году «Гидрофлай-фест» проходил в Москве уже в четвертый раз. Его участниками стали более 100 спортсменов из разных стран, в том числе многократные чемпионы России и призеры чемпионата мира, которые продемонстрировали зрителям свое мастерство, поражая их необычными акробатическими номерами и зрелищными трюками. В частности, в программе фестиваля были соревнования и показательные выступления в таких дисциплинах, как гидрофлай, джетсерф, ховерборд, аквабайк-фристайл, электрофойл и вотеркросс.

Помимо зрелищных соревнований, для посетителей фестиваля подготовили развлекательную программу на берегу, вечернее гидрофлай-шоу и концерт. В течение двух соревновательных дней гостям разного возраста предлагалось принять участие в различных спортивно-развлекательных мероприятиях. Так, желающие могли сыграть в шахматы, настольный теннис, бадминтон, фрисби, позаниматься на велотренажерах.