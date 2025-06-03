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Вторник 3 июня

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На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств

На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств
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Юные жители нового ЖК смогут развивать свои таланты в шаговой доступности от дома

Новая школа искусств для детей и Дворец детско-юношеского творчества появятся на севере Москвы в Головинском районе, где реализуется масштабный проект реорганизации бывшей промзоны Автомоторная. На неэффективно используемой территории и вместо заброшенных производственных помещений скоро появится современный жилой квартал с объектами инфраструктуры, важными для комфортной жизни в городе. В частности, здесь откроются филиалы образовательных и культурно-досуговых учреждений.

Как рассказали в столичном Департаменте градостроительной политики, в составе одного из жилых комплексов, который возведут на участке бывшей промзоны Автомоторная, предусмотрены помещения для филиала Дворца детско-юношеского творчества на 40 мест и детской школы искусств на 80 мест. Площадь объектов составит около 2,3 тысячи квадратных метров. Культурно-образовательные учреждения разместят в жилом доме на участке рядом с 4-м Лихачевским переулком.

Напомним, что сейчас в Москве реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков территории создаются многофункциональные городские кварталы, прокладываются новые дороги, строится комфортное жилье и возводится вся необходимая инфраструктура. В общей сложности сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

Работы ведутся по поручению мэра Сергея Собянина. Ранее градоначальник рассказал, как в обозримом будущем преобразится бывшая промзона Коломенское. На ее территории сформируется современный район с новыми домами, дорогами, зонами отдыха и пространствами для занятий спортом. Там построят детский садик, поликлинику, технопарк, бизнес-центр. При этом два детских сада и школу, а также многофункциональный центр там уже возвели. Параллельно ведется озеленение территории, высаживаются кустарники, цветы, обустраиваются газоны. Таким образом для новоселов создаются условия для комфортного проживания, развития и воспитания детей, активного образа жизни.

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3 июня 2025, 16:13
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
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