В Москве откроют еще два центра ментального здоровья

Люди с психосоматическими нарушениями смогут получать квалифицированную помощь в амбулаторных условиях.

В Москве откроется два новых центра ментального здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В учреждениях будут оказывать помощь москвичам с психосоматическими расстройствами, неврозами, страхами, фобиями и стрессами в амбулаторных условиях.

Первые два медучреждения нового профиля – центры ментального здоровья – открылись в столице в 2024 году. За год туда обратились более 25 тысяч москвичей. Как показала статистика, за помощью к профессиональным психологам и психотерапевтам обращались в основном женщины работоспособного и социально активного возраста. Мужчины составили пятую часть от всех пациентов. В числе самых распространенных жалоб на первичной консультации - психосоматические нарушения, хроническое болевое расстройство, депрессии, фобии, страхи, панические атаки, тревога и повышенная озабоченность своим здоровьем.

В центрах ментального здоровья с пациентами работают квалифицированные психотерапевты вместе с командой психологов. Очень важно, что эти центры действуют не сами по себе, а в тесной связке с районными поликлиниками, поскольку именно врач-терапевт может в первую очередь определить, что человек нуждается именно в такого рода помощи. Как поясняют специалисты, нередко случается, что люди чувствуют определенные недомогания, головную боль, боль в спине, ком в горле, но после обследования и сдачи анализов никаких физиологических нарушений у них не выявляется. Это как раз и может служить признаком таких психосоматических состояний, которые требуют специализированного лечения. В результате врачи поликлиники направляют москвичей в специализированные медучреждения, и после лечения в центрах ментального здоровья пациенты чувствуют себя лучше.

Поскольку опыт первого года работы показал, что центры ментального здоровья востребованы, принято решение открыть в столице в ближайшие годы еще два таких медучреждения. Москвичи смогут получить там современную диагностику и полное амбулаторное лечение, а также консультации психологов в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения.