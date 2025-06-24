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Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни

Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни
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Большинство зверят и птенцов рождаются совершенно беззащитными.

На природных территориях Москвы обитает большое количество животных и птиц. Весна и лето для них – очень ответственное время, когда на свет появляются детеныши. Некоторые малыши довольно быстро начинают самостоятельную жизнь, другим еще долго требуется помощь родителей в пропитании и защите от негативных внешних факторов.

Так, мелкие млекопитающие, например, орешниковые сони и белки, рождаются слаборазвитыми: слепыми, голенькими, неспособными быстро передвигаться. Первые недели они полностью зависят от матери, поэтому проводят в укрытиях — дуплах и гнездах, где мать кормит их молоком, согревает, оберегает от врагов. Только когда малыши окрепнут и начнут самостоятельно находить корм, они покинут убежище.

Похожая ситуация и у птиц. Большинство видов птенцов – от синиц до ястребов – вылупляются беспомощными. Первые дни они проводят в гнезде, где родители кормят их беспозвоночными и мелкими насекомыми, защищая от хищников. Постепенно птенцы учатся расправлять крылья, а затем – летать и добывать себе пищу.

В то же время есть животные, детеныши которых почти сразу готовы к жизни в дикой природе. Лосята и детеныши других копытных уже через час после рождения встают на ноги и могут следовать за матерью. Утята тоже быстро покидают гнездо и идут к водоему, где начинают искать корм.

Как поясняют биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, такая разница в уровне развития связана с образом жизни и средой обитания. Оседлым видам, которые гнездятся в защищенных местах, не требуется мгновенная самостоятельность. А животным, которые обитают на земле, в открытых пространствах важно быть подвижными с первых часов жизни, чтобы выжить.

Кроме млекопитающих и птиц на природных территориях Москвы обитают животные ряда других классов и отрядов – пресмыкающиеся, земноводные, рукокрылые. Они неотъемлемая частью животного мира столицы, и играют не значительную роль в биологической цепочке. Все животные, птицы, насекомые требуют охраны и бережного отношения. При встрече с ними лучше близко не подходить, чтобы не нарушить покой, а наблюдать издалека.

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24 июня 2025, 15:49
Фото: mos.ru
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