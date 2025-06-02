Москвичей приглашают на семейный спортивный фестиваль "Спортлэнд"

Мероприятие пройдет на стадионе "Искра"

Юных москвичей, а также их родителей, бабушек, дедушек и прочих активных родственников в следующие выходные, 7 и 8 июня, ждут на стадионе «Искра» (Северо-Восточный административный округ Москвы). Здесь в рамках празднования Международного дня защиты детей и Дня России пройдет семейный спортивный фестиваль «Спортлэнд» с увлекательными конкурсами, соревнованиями и, конечно, призами. Участие в фестивале бесплатное, требуется только предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Стадион «Искра» находится по адресу: Москва, Сельскохозяйственная улица, 26, в пешей доступности от метро Ботанический сад. Событие входит в календарь Департамента спорта города Москвы.

Организаторы подготовили множество увлекательных мероприятий различных направлений, которые будут интересны членам семьи любого возраста. Участники смогу попробовать свои силы в фитнесе, регби, кикбоксинге, футболе, фехтовании, нардах, гимнастике, конном спорте, боксе, плавании, гонке с препятствиями, йоге, перетягивании каната, лазертаге, баскетболе, метании ножей, бое на мечах, рыболовном и парусном спорте, прыжках через скакалку, корфболе и других спортивных активностях.

Одним из центральных мероприятий станет большой спортивный квест и эстафета «Моя семья – спортивная команда». В соревнованиях могут принять участие дети в сопровождении одного из родителей или семьи в полном составе. В каждом виде испытаний разыграют 36 комплектов наград, а также призы от организаторов и партнеров мероприятия. Кроме того, на главной сцене пройдет конкурс для юных спортсменов и артистов «Спорт как искусство». Между выступлениями участников состоится акция «Время подарков», где разыграют более 300 разных призов.

Гости фестиваля смогут пообщаться с именитыми спортсменами и посетить мастер-классы олимпийских чемпионов Артура Далалояна, Светланы Журовой, Марии Киселевой, призера Олимпийских игр Александра Панжинского и др.

Напомним, что в прошлом году фестиваль «Спортлэнд» был признан одним из лучших спортивных семейных мероприятий Москвы.