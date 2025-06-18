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В Москве активизировались летучие мыши

В Москве активизировались летучие мыши
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Эти животные считаются одними из самых полезных для человека обитателей городских природных территорий.

С наступлением теплого сезона жители Москвы снова стали замечать в городе летучих мышей. Встречи с ними зачастую вызывают у людей страх и другие негативные эмоции, однако специалисты успокаивают: бояться не стоит, летучие мыши не нападают на человека. Напротив, эти представители отряда рукокрылых являются одними из самых полезных обитателей городских природных территорий.

В Москве обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них – двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы и имеют наивысший охранный статус – первую категорию редкости. Рыжая вечерница отнесена ко второй категории, а водяная ночница и ночница Брандта – к четвертой.

Эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни. При этом зрение у летучих мышей развито слабо, они ориентируются в пространстве с помощью эхолокации, издавая еле уловимый человеческим ухом звук (ультразвук), волны которого отражаются от поверхности и улавливаются их чувствительными ушами. Ультразвук также служит способом общения особей друг с другом.

Летучие мыши играют важную роль в экосистеме, помогая регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых. Эти крылатые охотники способны хватать добычу лету. Селятся они зачастую рядом с человеком: на чердаках, балконах, под крышами домов, но также могут жить в дуплах деревьев, под корой и в заброшенных зданиях, то есть в тех местах, где найдут тепло, тишину и безопасность.

Эти ночные крылатые охотники не представляют опасности для человека, но гладить их или кормить с руки, конечно, не стоит. Случается, что из-за перепадов температуры и большой разницы между дневными и ночными значениями рукокрылые залетают в жилые дома. Поэтому в районах, где замечены летучие мыши, рекомендуется перед уходом закрывать окна, а при проветривании прикрывать их шторами или сетками.

Если летучая мышь залетела в комнату, следует закрыть дверь, чтобы она не попала в другие помещения. Затем рекомендуется пошире открыть окно: возможно, животное вылетит само. Если этого не произошло, необходимо дождаться, пока крылатый охотник успокоится, и аккуратно накрыть его тканью. После этого можно вынести летучую мышь на улицу отпустить в тихом месте или посадить в коробку с отверстиями для воздуха и вызвать специалистов по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77.

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18 июня 2025, 11:01
Фото: mos.ru
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