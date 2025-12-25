Капремонт на северо-западе: как старые дома обретают новый облик

Под руками мастеров "ожили" фасады жилых зданий, построенных в разное время.

Северо‑Западный округ столицы в 2025 году заметно преобразился: специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт 19 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах. Работы шли в рамках региональной программы, где каждая деталь — от утепления фасадов до реставрации исторического декора — продумана до мелочей.

Одним из отремонтированных объектов стал дом 35 на Пятницком шоссе. Здесь применили технологию «мокрый фасад», которая не просто освежает внешний вид здания, но и продлевает его «жизнь». Процесс напоминал кропотливую реставрацию. Сначала поверхность тщательно расчистили и промыли, затем по периметру установили кронштейны. После этого смонтировали минераловатный утеплитель, нанесли грунтовку для лучшего сцепления материалов и уложили армирующую сетку в первый штукатурный слой. Завершили работу оштукатуриванием и окраской в соответствии с утвержденным колористическим решением. Обновление не ограничилось фасадом. Мастера отремонтировали входные группы, заменили окна в местах общего пользования, обновили балконы, установив современные металлокассеты вместо старых экранов, а также привели в порядок отмостку и цоколь.

Дом 54 на улице Народного Ополчения находится на завершающей стадии капремонта. Здесь специалисты сосредоточились на двух ключевых задачах: восстановлении кирпичного фасада и модернизации инженерных систем. Работа с фасадом началась с глубокой очистки. Затем мастера восстановили поврежденную кладку, заполнили выветренные швы специальным составом, обработали участки намокания антисептиками и выполнили гидрофобизацию стен — создали невидимую защитную плёнку, устойчивую к дождю и перепадам температур. Параллельно шли работы по обновлению входной группы, цоколя, откосов. В местах общего пользования появились современные стеклопакеты, обеспечивающие комфорт и энергоэффективность.

Отдельного внимания заслуживает дом 7 на улице Маршала Бирюзова — архитектурный акцент округа, построенный в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. Его капремонт стал примером бережного отношения к наследию: работы вели по индивидуальному проекту, учитывающему особенности здания. Процесс преображения начался с расчистки стен и восстановления штукатурного слоя. Далее последовала обработка зон намокания антисептическими составами. Одним из самых трудоемких этапов стала тщательная реставрация архитектурного декора. Завершилась работа окраской фасада с сохранением исторического колористического решения. На финишной прямой мастера отремонтировали балконы и входные группы, обновили цоколь, установили современные стеклопакеты в местах общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы.

Так, благодаря системному подходу и вниманию к нюансам, северо‑запад Москвы постепенно обретает обновленный, но узнаваемый облик — где современность гармонично сочетается с уважением к прошлому.