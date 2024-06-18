Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" объединил более семи тысяч человек

Финал чемпионата пройдет в сентябре. В нем сразятся 48 сильнейших игроков.

Больше семи тысяч человек посетили игру «Камень, ножницы, бумага». Чемпионат проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

На Чистопрудном бульваре находится флагманская площадка чемпионата. В минувшее воскресенье именно там состязались лидеры недели. Лучшей оказалась 18-летняя девушка. Ей вручили кубок, медаль и пригласили на суперфинал. Он состоится в начале сентября. В решающем состязании примут участие 48 человек.

Игры проходят и на окружных площадках. За две недели на данных территориях определились еще три лидера. Все они также отправятся на суперфинал.

Напомним, что игру «Камень, ножницы, бумага» придумали китайские воины еще в XIV веке, а сегодня с ее помощью дети любят проводить жеребьевку. Как самостоятельное развлечение игра тоже популярна.

Победителей чемпионата ждет крупный денежный приз. Принять участие в игре может каждый, кому исполнилось шесть лет. Организаторы предупреждают, что для лиц в возрасте от шести до 14 лет требуется обязательное сопровождение взрослых.

Игры проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Он продлится в период с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Участником или организатором мероприятий может стать любой житель столицы. Площадки располагаются в разных районах города.

Фестиваль помогает найти занятие по интересам. Детей и взрослых приглашают поучаствовать в спортивных играх, эстафетах, мастер-классах. Для любителей экскурсий подготовлены специальные маршруты. Все мероприятия проходят на безвозмездной основе. Перед посещением некоторых занятий потребуется предварительная регистрация. Подобное решение направлено на формирование комфортных групп и отсутствие очередей.

Новый городской проект «Лето в Москве» объединил все виды летних активностей в столице, в том числе популярные фестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «Весь этот джаз», «Вкусы России», «Зарядье», «Город неравнодушных», «День молодежи» и другие события.