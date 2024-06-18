Монумент в честь 100-летия гражданской авиации открыт на Ходынском поле

Объект позволит увековечить на долгие годы достижения отрасли и память о людях, которые внесли неоценимый вклад в ее развитие.

В парке «Ходынское поле» на аллее героев-летчиков открыт монумент, посвященный 100-летию гражданской авиации. Неподалеку от этого места располагается первый столичный гражданский аэропорт.

«В истории нашей страны множество великих событий и личностей, память о которых бережно сохраняется в столице. Мы не только заботимся об уже установленных памятниках, но и открываем новые. Так, сегодня в столице появился монумент, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации. В этой отрасли трудится большое количество россиян, которые своим профессионализмом и самоотдачей добиваются высоких показателей и позволяют каждому из нас быть мобильным, что особенно важно в такой большой стране, как Россия», — уточнили в департаменте наследия города Москвы.

Ходынское поле является знаковым местом для представителей отечественной гражданской авиации. Напомним, что в 1910 году часть Ходынского поля Московским военным округом была выделена для нужд Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе. Неподалеку находились авиазаводы и аэровокзал.

Основанием нового монумента стала полусфера. Она символизирует земной шар и возможность обогнуть его на самолете. Над планетой пролетает пассажирский лайнер, оставляя за собой след. По бокам от центра расположены плиты. На них можно увидеть модели самолетов разных лет. Перед полусферой установлены две фигуры, которые являются знаковыми для гражданской авиации. Пилот и бортпроводница символизируют трудолюбие и профессионализм.

Стоит отметить, что памятник был установлен по инициативе Министерства транспорта Российской Федерации и ветеранов гражданской авиации.

Торжественная церемония открытия монумента в честь 100-летия гражданской авиации прошла в дружеской атмосфере. На мероприятии присутствовали представители органов власти, ветераны, общественные деятели, действующие работники транспортной отрасли, а также неравнодушные москвичи и гости столицы.