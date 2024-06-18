В Москве продолжается масштабная реставрация усадьбы Останкино

Во время работы были найдены архивные списки и предметы, которые позволили воссоздать исторический облик дворца.

Усадьба Останкино была построена в 1795 году. Она считается жемчужиной деревянной архитектуры XVIII века. Гостями этих мест были самодержцы Павел I, Александр I и Александр II, известные поэты и художники.

Сейчас в усадьбе проводятся реставрационные работы, направленные на воссоздание уникального дворца. Перед специалистами стоит сложная задача, которая заключается в необходимости восстановить часть интерьеров по спискам и описаниям, найденным во дворце.

Проект Останкинского дворца был реализован итальянским специалистом. Позже над созданием уникального деревянного объекта работали и отечественные архитекторы. Сложность заключалась в том, что дворец выполнен из дерева. Из-за постоянного перепада температуры материал быстро приходил в негодность. Дворец часто перестраивали, меняя первоначальный облик.

В наши дни усадьбу, находившуюся в аварийном состоянии, закрыли на комплексную реставрацию. Активная работа по восстановлению объекта стартовала в прошлом году, сообщает столичный департамент культурного наследия.

«Усадьба Останкино — объект культурного наследия федерального значения. Интерьеры ее парадных залов сохранили подлинный декор и убранство XVIII века. Чтобы качественно восстановить исторические элементы и вернуть усадьбе былую красоту и величие, специалисты разрабатывали проект реставрации несколько лет. Параллельно велись противоаварийные работы, а Мосгорнаследие осуществляло непрерывный контроль за состоянием объекта. Сегодня реставрация идет в Египетском и Итальянском павильонах, а также началась на фасадах дворца-театра», — уточняет ведомство.

Сегодня дворец окружен строительными лесами. Восточное крыло закрыто специальным шатром. В защитные короба помещены парковые скульптуры. Все это сделано для того, чтобы сохранить исторические элементы, ожидающие реставрации.

После завершения всех работ дворец откроют. На территорию, которую приведут в порядок, появятся новые входные группы, кассы, точки питания.