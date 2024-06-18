Историческую ограду Парка Горького приведут в порядок

Завершены работы по маркировке каждого элемента. Специалистам предстоит демонтировать, отреставрировать и вновь установить ограду.

В Парке Горького будет приведен в порядок участок ограды, выходящий на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Реставрационные мероприятия проведут в рамках реализации программы по комплексному благоустройству территории. В настоящее время стартовал процесс демонтажа кованых и литых элементов ограды.

«Парк Горького — одно из любимых мест для отдыха большинства москвичей. Во многом это благодаря тому, что парк постоянно развивается, адаптируясь под нужды современного мегаполиса, сохраняя при этом свою историю. Сейчас на очереди — реставрация исторической ограды. Специалисты уже кропотливо промаркировали каждый элемент и приступили к демонтажу. Затем все фрагменты будут направлены в специализированные мастерские, где их приведут в порядок. После этого ограда вновь вернется на территорию парка», — сообщает столичный департамент культурного наследия.

Ограда Парка Горького выполнена их металла. Между каменными столбами закреплены кованые и литые элементы. Такая конструкция была спроектирована в 1955 году и стала частью ансамбля главного входа Парка Горького. Ансамбль обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и находится под охраной государства.

Специалистам предстоит очистить элементы ограды от загрязнений, снять старый слой краски, восстановить недостающие участки и покрасить вновь. Каменные части ограды также отреставрируют, восполнив утраченные части.

Напомним, что поэтапное благоустройство и реабилитация территории Парка Горького будет проходить в период с 2024 по 2026 год. Соответствующую работу проводит Департамент капитального ремонта города Москвы. В порядок приведут все пять самостоятельных пространств: ЦПКиО имени М. Горького, Нескучный сад (усадьба Нескучное), парк дачи Дмитриева-Мамонова, «Музеон», территория Воробьевых гор.

После завершения всех работ гости и жители столицы смогут комфортно проводить свободное время на территории парка Горького.