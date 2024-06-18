В районе Крюково до конца года введут в эксплуатацию спортивный комплекс "Горизонт"

Сейчас готовность объекта составляет 80 процентов. Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Спортивный комплекс «Горизонт», строящийся в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» за счет городской казны, будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас объект готов на 80 процентов, сообщили в столичном департаменте строительства.

Спортивный комплекс имеет три этажа. Он расположен по адресу: Середниковская улица, земельный участок № 5. Общая площадь объекта составляет около четырех тысяч квадратных метров. В комплексе будет сразу два бассейна: первый, на восемь дорожек, — 25 метров в длину и 16 в ширину, второй — 10 и шесть метров соответственно. Оборудуют в здании и современный тренажерный зал, площадь которого около 200 квадратных метров, а также административные, технические помещения, современный буфет. Все необходимые тренажеры установят после завершения всех отделочных работ.

«Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы — их готовность оценивается в 90 процентов. Ведется поставка и сборка необходимой мебели, в тренажерном зале монтируют спортивное оборудование», — уточнили в столичном департаменте строительства.

В настоящее время проводятся работы по оформлению фасада. Завершены все подготовительные этапы. Специалисты приступили к монтажу декоративных реек и кассет, изготовленных из алюминия. Для оформлению были выбраны белые, серые и коричневые оттенки.

После ввода в эксплуатацию спортивный комплекс сможет каждый день принимать около 1130 человек. Смогут заниматься в здании и маломобильные граждане. Для них будет обустроено все необходимое для комфортного передвижения и занятий.

Прилегающую территорию продолжают приводить в порядок. Благоустройство выполнено на 50 процентов. Специалисты устанавливают бордюры, после этого приступят к обустройству парковки на 34 машино-места.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснял важность строительства спортивных объектов. За несколько лет в столице их было возведено свыше 200.