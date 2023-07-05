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В Аршиновском парке завершена реконструкция каскадных прудов

В Аршиновском парке завершена реконструкция каскадных прудов
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О реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Повсеместно в российской столице проводится благоустройство общественных пространств: парков, дворов скверов, набережных, в общем, мест, где любят проводить время москвичи. В точках притяжения создаются комфортные и безопасные условия для отдыха местных жителей.

К примеру, жители юга столицы часто посещают Аршиновский парк, москвичи разных возрастов любят прогуливаться вдоль каскадных водоемов: Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Там власти провели реконструкцию.

Вообще, столичные власти очень серьезно взялись за благоустройство водоемов. В последние годы они активно приводят в порядок как сами источники, так и территории вокруг, ведь от этого зависит не только комфорт местных жителей, но и экология многомиллионного мегаполиса.

На городских водоемах живут водоплавающие птицы и рыбы. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно и очень тщательно обследует все пруды, реки и озера, чтобы при необходимости провести там реконструкцию.

Зачастую москвичи сами высказывают пожелания о том, какой водоем нужно привести в порядок. Верхний и Нижний Бехтеревские пруды в последние годы находились не в лучшем состоянии, на что, конечно обращали внимание местные жители. Власти города ситуацию исправили.

На сегодняшний день каскадные водоемы приведены в идеальный порядок. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы, которые стартовали минувшей осенью. О реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ..." – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что работы проводились на участке общей площадью 1,1 гектара. В частности, специалисты очистили водоемы от иловых отложений и мусора, провели углубление дна, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение, уточнил заместить главы столичного региона.

5 июля 2023, 14:47
Фото: mos.ru
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