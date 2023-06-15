Свыше восьми тысяч человек получили квартиры по программе реновации в ЮАО Москвы

В Москве продолжается реализация программы реновации.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил о расселении по программе реновации 26 домов и демонтаже 16 жилых зданий в Южном административном округе (ЮАО). Процесс расселения коснулся в общей сложности 57 старых домов. В настоящий момент порядка 700 жителей округа оформляют документы, скоро их переезд в новые квартиры завершится.

Также Левкин рассказал, что в ЮАО уже передано под заселение 20 домов, построенных по программе реновации. Еще три здания введены в эксплуатацию, скоро туда переедут участники программы. В настоящий момент в округе проектируется и строится 33 дома.

73% переехавших в ЮАО воспользовались бесплатной помощью грузчиков и автотранспортом, предоставленным для заселения в новую квартиру. Для участников программы реновации, переезжающих в новостройки, доступен сервис "Помощь в переезде" на www.mos.ru, организованный по поручению мэра Москвы. Обратиться за помощью можно будет сразу после заключения договора на новую квартиру.

"Грузчики помогают перевезти крупногабаритные вещи, например мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных", – рассказал Левкин.

Напомним, программа реновации была утверждена шесть лет назад. В проекте принимают участие 5 175 домов (свыше 350 тысяч квартир, один миллион человек).

Новые дома, строящиеся по программе реновации, соответствуют новому стандарту. Он подразумевает в том числе безбарьерную среду. Например, в новостройках нет перепадов высот от входа в подъезд до лифта. Для большего удобства квартиры, предусмотренные для заселения маломобильных граждан, расположены на первом этаже. Об этом недавно рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что около девяти тысяч жителей Северо-Восточного административного округа (СВАО) получили новые квартиры в домах, построенных по программе реновации. Всего под переселение попали 73 старых дома, находящихся в этом округе. Подробнее об этом писали "Дни.ру".