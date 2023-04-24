В Москве начался новый сезон молодежного проекта #НаРайоне

Участников ждут творческие и спортивные события.

В Москве постоянно проходят всевозможное мероприятия: от спортивных конкурсов во дворах, до грандиозных фестивалей всероссийского масштаба. Горожанам точно скучать не приходится, ведь занятие по душе может найти любой житель любого района.

В скором времени в российской столице начинается новый сезон молодежного проекта #НаРайоне. Участников масштабного фестиваля ждут творческие и спортивные события. Москвичи смогут насладиться танцевальными и рэп-фристайл-батлами, мастер-классами по бокссу, футбольными матчами, тренировками по воркауту и скейтбордингу.

Для гостей грандиозного проекта будут работать многочисленные площадки по всей столице: от городских парков до тренировочных залов. Об этом рассказаларуководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

"Весна — это время обновления и развития, в том числе своих умений и внутреннего потенциала. Открывая новый сезон проекта #НаРайоне, мы стремимся создавать возможности для молодежи. Благодаря проводимым мастер-классам и тренировкам молодые ребята смогут попробовать все виды спорта, найти то, что нравится именно им, и начать развиваться в данной сфере", – подчеркнула она.

Рэп-фристайл-батл #НаРайоне призван объединить участников со всего города. После отборочных этапов лучшие музыканты продемонстрируют свои таланты в турнирах, а оценивать их будет профессиональное жюри. Первый батл прошел 23 апреля, следующий запланирован на 4 мая.

Для всех любителей спорта профессиональные боксеры и тренеры Дмитрий Кудряшов и Андрей (Бупас) Ивичук 23 апреля провели мастер-класс. Впереди у москвичей соревнования по воркауту, велофристайлу, скейтбордингу, рэп-фристайлу и другим направлениям.

Анонсы мероприятий в рамках молодежного проекта #НаРайоне можно найти на официальных страничках фестиваля в ВК и Telegram.

Кстати, всех любителей спорта также ждут на ВДНХ. В конце апреля там стартует спортивный сезон, а с 1 мая свои двери перед москвичами распахнут спортклубы. Как ранее сообщали "Дни.ру", всех желающих ждут не только тренировки, но и соревнования.