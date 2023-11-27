Активные граждане выбрали лучшие "Усадьбы Москвы"

Буланова объявила о смене фамилии Тесты 87-летняя Дружинина поразила красотой Игры Сонник

Топ новостей недели

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Пятница 8 декабря

11:49Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова 10:58"Золото и бриллианты": подарки на день рождения Валюшкиной изумили дороговизной 10:18Названы пять провоцирующих деменцию факторов 09:52Конец странных прямых эфиров: треш-стримы собираются запретить 09:35ТОП-3 опасных для печени продукта: они разрушают орган 09:10Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь 08:48Их преследует счастье и удача: ТОП-5 женских имен 08:03Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина 07:19Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега 06:48Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла 05:48В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза 03:13Слезы на глазах: Яна Поплавская не может смириться с решением сына 02:34Одиночество: чем полезно желание побыть без общества 01:57Ученые придумали метод эффективной борьбы с диабетом 19:34Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка 17:38Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком 16:31Нацепил парик и ярко накрасился: жена показала Прилучного в неожиданном виде 15:10Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением 15:02"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына 14:01Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой 12:43Российский Haute Couture – миф или реальность? 12:39Певица Варвара раскрыла свой персональный способ похудения 12:2945-летняя Толкалина блеснула идеальной фигурой в купальнике за границей 11:15"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем 10:19Нарушителей накажут: в школе запретили использовать телефоны 09:55Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей 09:28"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления 09:15Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам 09:06Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино 08:30"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной 08:04"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой 07:06Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова 06:185 самых неуместных подарков на Новый год 05:41Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова 04:56Это все очень приятно: Сергей Соседов раскрыл планы на Новый год 04:11Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место 03:06ТОП-5 эффективных способов сэкономить на такси 02:25Долгожданное открытие: болезнь Альцгеймера научились останавливать 01:55Найден способ борьбы с послеродовой депрессией 17:0664-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту 16:27Проблемы со здоровьем вынудили Долину обратиться к поклонникам 15:32Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 14:10Финансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 14:06"Наколдовал себе в штаны": красавчик Колдун прилюдно оконфузился 13:14Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год 12:45Changan UNI-V: мечтать не вредно 12:44Дома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 12:00"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд". 11:35Алкоголь и интим: экс-участник "Челси" Архипов показал изнанку популярного телешоу 11:16Кожевникова показала честное фото после четвертых родов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Активные граждане выбрали лучшие "Усадьбы Москвы"

Активные граждане выбрали лучшие "Усадьбы Москвы"
55

В голосовании приняли участие более 190 тысяч человек.

С 1 июля по 30 сентября в российской столице проходил фестиваль "Усадьбы Москвы", объединивший 15 исторических площадок. За три месяца горожане смогли посетить более 340 мероприятий. Участие в масштабном фестивале приняли почти 190 тысяч человек.

Разумеется, столичные власти решили учесть мнение участников, чтобы в будущем улучшить программу мероприятий. Для этого на цифровом портале "Активный гражданин" прошло голосование, в котором приняли участие уже более 190 тысяч москвичей.

В первую очередь они выбрали лучшую площадку фестиваля "Усадьбы Москвы". Из 15 вариантов наибольшее количество голосов – 22% – получил музей-заповедник "Царицыно". Здесь были организованы иммерсивные спектакли, обзорные экскурсии и и даже пикник.

Второе место активные граждане отдали музею-заповеднику "Коломенское". 17% москвичей высоко оценили организованные здесь прогулки по фруктовым садам и литературные чтения. Также на данной площадке прошло закрытие фестиваля.

Наконец, бронза досталась Усадьбе Кусково, где 1 июля прошло торжественное открытие масштабного фестиваля. Кроме того, 15% посетителей портала "Активный гражданин" очень понравились мастер-класс по игре в крокет и пикник на живописной набережной.

Кроме того, жители столицы делились впечатлениями относительно программы фестиваля "Усадьбы Москвы" и решали, какими мероприятиями стоит дополнить ее. 29% горожан прогуливали за спектакли.

Также активные граждане высоко оценили встречи с известными людьми – данный формат пришелся по душе 27% участников. Еще 21% москвичей хотели были добавить в программу фестиваля лекции-концерты.

Кстати, музей-заповедник "Царицыно" также был признан одним из лучших мест Москвы для осеннего отдыха. В ходе голосования на портале "Активный гражданин" более 97 тысяч человек назвали его идеальной локацией для фотосессий.

В среднем в каждом из пяти опросов серии "Осень в Москве" приняли участие около 190 граждан. Они определили лучше городские локации из числа спортивных площадок, кинотеатров, лекториев, усадеб и парков для знакомства с животными.

27 ноября 2023, 10:18
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс
Его площадь составит 4,7 тысячи квадратных метров. С 2011 года за счет бюджета столицы и инвесторов в городе возвели множество спортивных объектов.

Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский
Участники программы получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. В районе Нижегородский Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) жители 26 ветхих домов получили квартиры по реновации.

Территории у кластеров "Руднево" и "Ломоносов" превратились в комфортные пространства

Территории у кластеров "Руднево" и "Ломоносов" превратились в комфортные пространства
Там появились места для прогулок и отдыха. Новые научно-технологические центры становятся новыми точками роста экономики Москвы.

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет выставка о детях российских императоров

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет выставка о детях российских императоров
Посетителей ждут с 9 декабря 2023 по 27 апреля 2024 года. В российской столице регулярно проходят многочисленные спортивные, культурные и образовательные мероприятия: от концертов и соревнований районного масштаба до международных форумов и масштабных фестивалей.

В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева
Мероприятия пройдут с 29 ноября по 5 декабря. 5 декабря исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта, переводчика и дипломата Федора Ивановича Тютчева.

Как москвичи могут помочь зимующим в столице птицам

Как москвичи могут помочь зимующим в столице птицам
В городе проходит экологическая акция "Накорми птицу". Российская столица оказалась под властью зимы.

Выбор читателей

07/12ЧтвКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением 06/12СрдПолная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 07/12Чтв"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой 06/12СрдДома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 06/12СрдФинансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 06/12Срд64-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту