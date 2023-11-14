Активные граждане выбрали места для осеннего отдыха

На цифровом портале прошло пять голосований серии "Осень в Москве".

Пользователи цифрового портала "Активный гражданин" в ходе пяти голосований выбрали места для осеннего отдыха в российской столице. В среднем в каждом из опросов серии "Осень в Москве" приняли участие около 190 граждан. Они определили лучше городские локации из числа спортивных площадок, кинотеатров, лекториев, усадеб и парков для знакомства с животными.

Так, в ходе голосования за лучший городской парк для занятий спортом осенью активные граждане отдали предпочтение парку "Сокольники". Его выбрали более 55 тысяч пользователей сайта и мобильного приложения.

Стадион "Москвич", по итогам голосования на портале "Активный гражданин", был признан самым комфортным и удобным спортивным комплексом столицы. Этот вариант поддержали более 42 тысяч человек.

Еще свыше 65 тысяч горожан уверены, что кинотеатр "Художественный" является самым романтичным кинотеатром этого сезона. А вот осенние фотоссесии москвичи предпочитают делать в музее-заповеднике "Царицыно". Более 97 тысяч активных граждан высказались за эту локацию.

К слову, она же стала лидером в голосовании за самый живописный парк для прогулок. "Царицыно" выбрали более 106 тысяч москвичей. А еще свыше 54 тысяч горожан назвали музей-заповедник лучшей зеленой территорий для наблюдения за миром животных в естественной среде.

При этом лучшим местом для знакомства с животными этой осенью активные граждане признали Московский зоопарк. Такое мнение высказали более 125 тысяч пользователей цифровой площадки.

Кроме того, свыше 56 тысяч горожан назвали выставку "1913. Первые моторы России" в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ самым интересным мероприятием сезона. Также москвичи голосовали за технопарки столицы.

По мнению более 64 тысяч горожан самым интересным является детский технопарк "Инжинириум" МГТУ имени Баумана. Еще свыше 89 тысяч человек выбрали образовательный центр Московского планетария лучшим лекторием сезона. Наконец, самой популярной библиотекой решением более 46 тысяч активных граждан признана библиотека имени Некрасова.

