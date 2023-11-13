В музее Есенина проходит выставка в честь Маяковского

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 30 ноября

13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением 12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 01:59Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 01:12Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов 00:42Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В музее Есенина проходит выставка в честь Маяковского

В музее Есенина проходит выставка в честь Маяковского
74

Посетителям расскажут, что связывало и что разобщало поэтов, за словесными дуэлями которых следила вся Москва.

Великий русский поэт Владимир Маяковский появился на свет 19 июля 1893. В честь 130-летия со дня его рождения проходит выставка в Московском государственном музее имени Сергея Есенина. И эта локация выбрана совсем не случайно.

Жителям и гостям столицы, посетившим музей, расскажут, что связывало и что разобщало поэтов, за словесными дуэлями которых следила вся Москва. Они порой позволяли себе довольно жесткие заявления в отношении друг друга, однако всегда признавали творческий дар соперника.

Погрузиться в поэтический мир двух ярчайших звезд русской литературы гостям помогут директор музея Олег Робинов и научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Ксения Леонова. К примеру, они расскажут о первой встрече авторов.

Когда Есенин приехал в Москву, Маяковский уже был известным поэтом. Первая их встреча прошла у писателя Федора Сологуба. Гость из Рязанской губернии, будучи приверженцем новокрестьянской поэзии, явился на богемный вечер в лаптях и рубахе, что не понравилось его более именитому коллеге.

"Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским", – писал позже Маяковский.

Между поэтами была идеологическая пропасть, ведь Маяковский считался футуристом, заглядывал в будущее и бросал вызов столпам отечественной литературы: Пушкину, Толстому, Достоевскому.

Добродушный хулиган Есенин, напротив, не стремился противостоять прошлое и будущее, а предпочитал сосредотачиваться на лирический образах настоящего. Идеи революции для него тоже были чужды.

Духовное примирение поэтов произошло лишь в 1925 году, когда Есенина не стало. Маяковский отреагировал на смерть поэта трогательными строками. Подробнее об этом и многом другом можно узнать на выставке.

Кстати, до 14 января 2024 года москвичи могут посетить уникальную выставку, которая открылась Государственном Дарвиновском музее. Гостей ждут плюшевые мишки: от антикварных произведений искусства до шедевров, созданных по современным технологиям.

13 ноября 2023, 11:20
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века

В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века
Историческое здание расположено в Архангельском переулке. Власти российской столицы очень внимательно относятся к сохранению исторического наследия города.

ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе

ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе
Комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки. Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, поэтому развитию данной сферы столичные власти уделяют особое внимание.

Как реализуется программа реновации в ЮАО

Как реализуется программа реновации в ЮАО
С начала года более 3,4 тысячи жителей округа получили новые квартиры. Масштабная программа реновации, запущенная мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, позволяет горожанам не просто переехать в новые квартиры, но и качественно повысить уровень жизни.

Московские автобусы и электробусы готовят к зиме

Московские автобусы и электробусы готовят к зиме
В водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях. В Москве функционирует огромный парк городского наземного транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса.

В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов

В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов
Новую систему применили еще на восьми станциях подземки. Транспортная система российской столицы сегодня немыслима без метро.

Выбор читателей

28/11ВтрМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 29/11СрдТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 29/11СрдНавку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 29/11СрдГарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 28/11ВтрХозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 29/11СрдЕе поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба