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"Больно смотреть": антитренды свадебной моды

"Больно смотреть": антитренды свадебной моды
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Как можно и нельзя одеваться на свадьбу? Объяснил звездный стилист Влад Лисовец.

На церемонию бракосочетания надо одеться так, чтобы потом не было стыдно. А еще наряд должен хорошо смотреться на фото и видео. Пусть он будет не слишком дорогой и эксклюзивный, но хотя бы не позорный. Эксперт по моде Влад Лисовец понимает, когда свадьба превращается в цирк и невеста выглядит смешно.

Антитренды свадебной моды — это то, что в обычной жизни кажется аляпистым, вычурным, сложным. В общем, дорого-богато. "Недавно катался на велосипеде по городу и встретил невесту в платье императрицы. Было больно смотреть", — рассказал стилист.

По словам Влада Лисовца, люди зря наряжаются на церемонию "как в последний раз". Кричащий макияж, тонны лака на волосах — это тоже мимо. Свадьба — это не конкурс по изобретательности, в облике должна быть простота и чистота.

Как одеться на свадьбу

Для невесты — белое платье макси, возможен вырез для удобства передвижения. Минимум украшений, туфли на небольшом каблуке, аккуратная прическа без излишеств. Образ дополняют нежный аромат духов и милая улыбка.

Для жениха — костюм и кеды. В целом стиль слегка неопрятный, чтобы мужчина был похож на человека. Никакого страха в лице и позерства, достаточно улыбаться, и свадьба пройдет на ура.

5 августа 2023, 08:06
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Газета.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свадебные наряды звезд

Присцилла Чан и Марк Цукерберг
Джеймс Райтон и Кира Найтли
Нэнси Шевелл и Пол Маккартни
Лена Катина и Сашо Кузманович
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Екатерина Комякова и Вячеслав Малафеев
Максим Виторган и Ксения Собчак
Евгения Канаева и Игорь Мусатов
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Алена Водонаева с мужем
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