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Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет

Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет
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Свадьба – это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Она символизирует начало новой жизни, полной любви, счастья и гармонии.

Чтобы все прошло гладко и без проблем, нужно следить за множеством деталей и учитывать опыт предков. "Дни.ру" собрали народные приметы, которые помогают избежать неприятностей на церемонии и способствуют успешному зарождению семьи.

1. Нельзя покупать свадебное платье заранее

По народной примете, если невеста подготовит праздничный наряд задолго до свадьбы, торжество не состоится. Это поверье уходит корнями в древность, когда считалось, что невеста может покинуть жениха, если свадебное платье залежится без дела.

2. Нельзя выбирать дату свадьбы в определенные дни

Свадьбу не рекомендуется проводить в неблагоприятное время: 13-е число, пятницу и в дни поста. Суеверные полагают, что они не приносят удачи и могут привести к ссорам и разногласиям в браке.

3. Нельзя смотреться в зеркало перед выходом из дома

Если невеста увидит свое зеркальное отражение накануне отправления в ЗАГС, это может привести к несчастью и неприятностям на свадьбе. Поэтому, если вы верите в эту примету, не поддавайтесь соблазну любоваться собой в преддверии торжества.

4. Нельзя позволять незнакомым людям поздравлять молодоженов

По народной примете, если чужаки осыпают пожеланиями жениха и невесту, это грозит ссорами и разногласиями в браке. Поэтому лучше ограничиться только близкими родственниками и друзьями.

5. Нельзя дарить ножи и другие острые предметы

Считается, что такого рода презенты привносят ссоры и конфликты в супружескую жизнь. Выбрать более удачный подарок не проблема — в магазинах огромный ассортимент.

6. Невесте нельзя встречаться с женихом перед свадьбой

Если влюбленные случайно или специально увидятся накануне бракосочетания, это может привести к неудачам и проблемам в браке. Поэтому лучше ограничиться только звонками и сообщениями.

7. Нельзя покупать свадебные кольца заранее

Предки верили, что это может привести к разладу в семье. Поэтому лучше всего приобрести украшения за несколько дней до свадьбы.

В заключение отметим, что народные приметы соблюдают для своего блага, чтобы уберечься от негативных энергетических посылов. Однако не стоит сильно переживать по поводу суеверий, ведь главное – это любовь и гармония в отношениях молодоженов.

10 июня 2023, 12:57
Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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