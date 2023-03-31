День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Пятница 31 марта

21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева 19:20"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши 19:00"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 18:405 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть 18:20"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час 18:00Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем 17:40Певица IOWA родила ребенка от гитариста 17:20Отмена концертов Лорак, встреча Смольянинова* с Путиным: смотрим 6 выпуск "На Днях" 17:00Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой 16:40"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка 16:20Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа 16:00Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо 15:40Врачи бессильны: обрубленного по рукам и ногам Костомарова отправят лечиться за границу 15:20Снова одна: Стареющую Ходченкову бросил новый бойфренд 15:10"Несколько миллионов": во сколько обойдутся протезы для Костомарова 15:00Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр 14:40Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта 14:20Неужели месть? Степаненко изрезали лицо после наезда на Петросяна 14:00"Теперь точно": Бросившая Богомолова Собчак публично призналась в расставании 13:40Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать? 13:20"Дочку жалко": Беременная Бородина вышвырнула родного ребенка из дома ради мужика 13:00"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской 12:40"Тяжелый период": сбежавшая от мужа Седокова разрыдалась перед подписчиками 12:20Не Авербух: Арзамасова улетела из Москвы с другим красавцем-мужчиной 11:40"Все равно никуда не уйдет": показавшая пузо Буланова отмахнулась от проблем 11:20В новых ЖК могут запретить мусоропроводы 11:00Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты 10:40В каких районах Москвы проще снять квартиру с питомцами 10:20Вспоротый сломанными костями Дроздов госпитализирован повторно после реанимации 10:00"Я родила": Скрытная Брежнева сообщила о появлении на свет ребенка после развода 09:40"Я с тобой разведусь": бьющаяся в истерике Тодоренко треснула надоевшему Топалову 09:20"Вместе": Маликов признался в близкой связи с 26-летней девушкой на стороне 09:00"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом 08:40Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали 08:20Креветки, кальмары, крабы: выбираем морепродукты правильно 08:00"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только 06:18Топ-3 книги марта 04:2885% арендаторов в Москве – жители регионов 02:46Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля 00:04Кириллов день: приметы и традиции на 31 марта 22:00Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 21:40"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе 21:21"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье 20:40"Момент рождения": выкатившую живот Бузову окружила толпа докторов 20:10"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля

День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля
39

Каждый день – это праздник жизни, и 1 апреля тоже. Как отметить День дурака, чтобы было много смеха, а не слез, объяснил психолог Иван Хватов.

Из года в год 1 апреля россияне привыкли искать подвох. Некоторым очень сложно отличить правду от глупой шутки. В День дурака друзья изощренно устраивают друг другу приколы, но далеко не всегда это приводит к смеху и веселью.

Как пишет сайт "Вести Подмосковья", психолог советует вместе хохотать в дружеской компании, а не испытывать друг друга розыгрышами. Крайне важно остерегаться подшучивания над теми, кто не понимает вашего юмора и не испытывает приязни к дураiливым потехам.

Человек может разозлиться и заплакать, если прикол заденет его за живое. Следует понимать, что для некоторых даже безобидная шалость в День дурака — это самая мерзкая шутка в мире. Розыгрыши 1 апреля уместны в отношении людей, которые точно над ними посмеяются вместе с вами.

31 марта 2023, 21:00
Фото: Birgit Koch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды от души посмеялись на "Дне Дурака"

Главными героями стали суровый коллектор Сергей Сергеевич (Александр Лыков, прославившийся ролью Казановы в сериале "Менты") и злостный неплательщик Ванька (Алексей Веселкин-младший)
Необычайно порадовала репортеров приехавшая на премьеру красавица Агния Дитковските
Фильм стал громким дебютом в большом кино для руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимира Маркина, вызвавшего ажиотаж на красной дорожке
С Михаилом Задорновым акулы пера охотно обсудили не только кино, но и политику
Актриса Елена Захарова осталась довольна шутками в фильме и хорошей работой актеров
Александр Лыков, режиссер "Дня дурака" Александр Баранов и Алексей Веселкин-младший
Екатерина Вуличенко не оставила без внимания фильм о коррупции в России
Актеры фильма Антон Васильев, Светлана Чуйкина и Антонина Дивина
Алла Довлатова с детства приучает дочь к серьезному, злободневному кино
Александр Олешко старательно позировал, демонстрируя все свои выгодные ракурсы, и в конце фотосессии попросил: "Выберите красивые снимки, чтобы моя мама была рада"
Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин остался доволен результатом своей работы с режиссером Александром Барановым

По теме

Дарья Грязная: что нельзя делать 1 апреля

Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали

Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали
Есть неявные причины появления угрей и прыщей на коже лица. Принято считать, что за акне стоит гормональный сбой либо недостаток очищения. Однако иногда несовершенства возникают, на первый взгляд, из ниоткуда.

Креветки, кальмары, крабы: выбираем морепродукты правильно

Креветки, кальмары, крабы: выбираем морепродукты правильно
Советы от технолога. Креветки пользуются большой популярностью у россиян: их варят, жарят, добавляют в супы, нарезают в салаты – любители знают сотни рецептов. Однако чтобы блюдо получилось идеальным, сначала нужно правильно выбрать морепродукты.

"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье

"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье
Комары намерены спариваться. Сайт "Вести Подмосковья" сообщает о появлении в регионе удивительных насекомых — пробудились комары-звонцы.

Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач

Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач
Диета – это не панацея. Сбросить вес не всегда просто, но выход есть. Тренировки до изнеможения 24/7 и полный отказ от еды — нездоровый способ похудеть, да и результат зачастую не оправдывает вложенных усилий. Иногда даже строгая диета не помогает в стремлении сбросить вес и обрести красивую фигуру.

Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке

Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке
Пройтись босиком по чистому полу – истинное наслаждение, которое доступно без затрат, благодаря народным средствам. Хранительнице домашнего очага важно знать, какие жидкости использовать при уборке. Чтобы помыть пол, необязательно покупать специальную бытовую химию.

Выбор читателей

30/03ЧтвПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки 30/03ЧтвКак Панин: Оголившийся для утех Милохин утолил жажду с ускоглазым партнером 30/03ЧтвНет слов: семейное фото Пугачевой без волос слили в Сеть 30/03ЧтвГоре: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 30/03Чтв"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка 30/03ЧтвДавно вместе: пустивший слюну SHAMAN взял конец у Киркорова на глазах у Пугачевой