День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля

Каждый день – это праздник жизни, и 1 апреля тоже. Как отметить День дурака, чтобы было много смеха, а не слез, объяснил психолог Иван Хватов.

Из года в год 1 апреля россияне привыкли искать подвох. Некоторым очень сложно отличить правду от глупой шутки. В День дурака друзья изощренно устраивают друг другу приколы, но далеко не всегда это приводит к смеху и веселью.

Как пишет сайт "Вести Подмосковья", психолог советует вместе хохотать в дружеской компании, а не испытывать друг друга розыгрышами. Крайне важно остерегаться подшучивания над теми, кто не понимает вашего юмора и не испытывает приязни к дураiливым потехам.

Человек может разозлиться и заплакать, если прикол заденет его за живое. Следует понимать, что для некоторых даже безобидная шалость в День дурака — это самая мерзкая шутка в мире. Розыгрыши 1 апреля уместны в отношении людей, которые точно над ними посмеяются вместе с вами.