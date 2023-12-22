Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Пятница 22 декабря

07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники 07:30Названо безопасное количество сахара для школьников 06:56Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх 05:28Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально 04:40Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках 03:49Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку 03:08Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин 02:26Три правила питания: как не допустить развития диабета 02:02Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений 20:01Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 18:09"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 16:35Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 15:11Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала 13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене 12:12Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря 10:53"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша" 08:55Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку

Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку
67

Впереди самый светлый и семейный праздник. Традиционными для него являются застолья. К сожалению, мошенники пытаются обмануть покупателей красной икры. Рассказываем, чем отличается подделка от оригинала.

На прилавках отечественных магазинов, к большому сожалению, находится огромное число банок с поддельной икрой. Правоохранители продолжают бороться с контрафактом, но пока силы не равны. Повышенный спрос на продукт наблюдается в канун новогодних праздников. Мошенники пользуются тем, что часто икра продается в закрытых банках.

Можно ли определить качество покупки? Да. "Пятый канал" рассказывает о трех основных способах проверки икры:

  • Потрясите банку. Если будут слышны булькающие звуки, значит внутри много рассола. От такой покупки лучше отказаться. Настоящий продукт немного суховат, а на заводах после посола происходит стекание.
  • Проверьте этикетку. Официальные производители всегда указывают наименование на двух языках: русском и латыни. Указана и конкретная порода рыб. если есть размытая формулировка "икра лососевых", то перед вами имитация.
  • Дата производства. Рыбы идут на нерест в период с июня до октября. Если продукт расфасован в другое время, высок риск подделки или упаковки размороженной икры. Эксперты также рекомендуют отказаться от приобретения такого деликатеса.

Важно помнить, что цена икры в магазине не может быть ниже, чем у оптовых продавцов. Слишком маленькая стоимость должна насторожить. Вероятнее всего, в банке находится имитированный продукт.

22 декабря 2023, 07:02
Красная икра. Фото: © Pogiba Alexandra\ news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни

Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни
Замечательная традиция – встречать Новый год или проводить любой другой праздник в новом месте. Рассказываем, как хорошо отдохнуть и сэкономить на билетах. Опытные туристы знают несколько секретов, позволяющих существенно сэкономить во время перелетов.

ТОП-5 необычных способов встретить Новый год

ТОП-5 необычных способов встретить Новый год
В разных странах мира существуют непривычные для россиян способы провода старого и встречи нового года. Рассказываем о самых интересных В России принято встречать наступление Нового года в семейном кругу.

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря
Последние дни года будут насыщенными. Но в предпраздничной суете найдите время, чтобы порадовать себя чем-то интересным. ПРЕМЬЕРА"Сам по себе"Проект Поэзия.

Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство

Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство
Излишняя любовь к наведению порядка может сигнализировать о серьезных проблемах на ментальном уровне. В ряде случаев желание постоянно наводить порядок – не является нормой.

"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?

"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?
Быть предпринимателем – особый талант. Но в чем он заключается? О главных качествах бизнесмена рассказал Вадим Шлыков – предприниматель с опытом 17 лет, основатель и руководитель группы компаний Группы компаний "ЭКО", компании "ЭкологияСервис" и сервиса "Умный эколог". Внутренний стерженьПредпринимательство — это непрерывная борьба «за место под солнцем».

Выбор читателей

20/12Срд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 20/12СрдНезадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 20/12СрдВыгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 20/12СрдАнастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 20/12СрдСтрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 21/12ЧтвГде похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально