Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку

Впереди самый светлый и семейный праздник. Традиционными для него являются застолья. К сожалению, мошенники пытаются обмануть покупателей красной икры. Рассказываем, чем отличается подделка от оригинала.

На прилавках отечественных магазинов, к большому сожалению, находится огромное число банок с поддельной икрой. Правоохранители продолжают бороться с контрафактом, но пока силы не равны. Повышенный спрос на продукт наблюдается в канун новогодних праздников. Мошенники пользуются тем, что часто икра продается в закрытых банках.

Можно ли определить качество покупки? Да. "Пятый канал" рассказывает о трех основных способах проверки икры:

Потрясите банку. Если будут слышны булькающие звуки, значит внутри много рассола. От такой покупки лучше отказаться. Настоящий продукт немного суховат, а на заводах после посола происходит стекание.

Если будут слышны булькающие звуки, значит внутри много рассола. От такой покупки лучше отказаться. Настоящий продукт немного суховат, а на заводах после посола происходит стекание. Проверьте этикетку. Официальные производители всегда указывают наименование на двух языках: русском и латыни. Указана и конкретная порода рыб. если есть размытая формулировка "икра лососевых", то перед вами имитация.

Официальные производители всегда указывают наименование на двух языках: русском и латыни. Указана и конкретная порода рыб. если есть размытая формулировка "икра лососевых", то перед вами имитация. Дата производства. Рыбы идут на нерест в период с июня до октября. Если продукт расфасован в другое время, высок риск подделки или упаковки размороженной икры. Эксперты также рекомендуют отказаться от приобретения такого деликатеса.

Важно помнить, что цена икры в магазине не может быть ниже, чем у оптовых продавцов. Слишком маленькая стоимость должна насторожить. Вероятнее всего, в банке находится имитированный продукт.