Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка

Второй подбородок – это кожно-жировая складка под нижней челюстью которая появляется у мужчин и женщин, молодых и пожилых, полных и худых. Гаяне Тандилян, психолог-психосоматолог раскрыла настоящие причины обвисания кожи в подчелюстной зоне.



"Дело вовсе не в зимнем сезоне, когда много праздничных застолий и мало движения, – уверен психолог. – И дело даже не в еде, ведь многие ошибочно думают, что подбородок просто "наели". Проблема всегда в нас, также, как и все решения".



"Второй подбородок по психосоматике, это защита от внешнего мира – продолжает специалист. – Когда тяжело открыто выражать свои мысли и мнения. Когда вынуждены что-то скрывать и долго молчать. В жизни к такому человеку не прислушиваются и не воспринимают его слова всерьез, а часто просто не слышат и не замечают. Это усугубляет его положение и вселяет еще больше комплексов и неуверенности в себе".



Именно поэтому коррекцию веса нужно начинать с психологической работы. "Это лучшее решение, как для тела, так и для основных сфер жизни. Нужно найти корень этой проблемы, заняться своим внутренним состоянием и переживаниями. Возможно истина хранится в родовых сценариях, в негативных знаниях или вторичных выгодах", – пояснил психолог.



"Если наше подсознание видит угрозу для жизни, то оно усиливает наши органы, – пояснила Гаяне. – В нашем случае, это вес и второй подбородок. Делает наше тело больше и сильнее, чтобы помочь выжить. И наша основная задача, это показать бессознательному, что нам безопасно в какой-либо ситуации и нам не нужно набирать лишние килограммы. То есть, как оно помогает с помощью двойного подбородка? Таким образом, оно говорит: "Увидьте меня, заметьте меня, услышьте меня. Я тоже могу говорить. Я тоже здесь есть".