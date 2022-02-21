Куда сходить в Москве: афиша с 21 по 28 февраля

Выставки, спектакли, лекции, концерты – каждый день в Москве глаза разбегаются от выбора. Сориентироваться в самых интересных события культуры поможет обзор "Дни.ру".

ПРОЕКТ

Лаборатория Двороведения. Москва-Самара и дворы в миниатюрах.

Самара (быв. Куйбышев) славится сохранностью и выразительностью дворового вернакуляра, образа жизни и коллективной судьбы небольшого соседства, утопающего в винограде — то, что еще лет полвека назад было характерно и для Москвы. Выдающиеся архитекторы и педагоги в партнерстве с голландскими коллегами провели многолетний исследовательский проект про дворы, который вылился в новую книгу "Самарский двор/ Samarsky dvor". Все заинтересованные могут присоединиться к обсуждению архитектуры Самарского двора, ее связи с сообществом, драматической судьбе и уроках, которые можно извлечь из этой городской типологии в связи с московской и — шире большой российской дворовой цивилизацией, которая находится в кризисном состоянии. Гости Лаборатории: Евгения Репина, Сергей Малахов, Александр Гниломедов, Анна Гордеева Александра Пиир (по скайпу). Ведущий – историк Сергей Никитин-Римский. Вход бесплатный, по QR-коду и паспорту. Регистрация на https://muzey-moskvy.timepad.ru/events/

22 февраля, Музей Москвы.

СПЕКТАКЛЬ

"Гамлет STORY"

Сыграть Гамлета – действительно мечта любого артиста? Три Гамлета нашего времени – бизнесмен, шоумен и офицер спецслужб – однажды оказываются перед вопросом "быть или не быть". Артисты Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев примеряют на себя маску шекспировского героя. Иронично, грустно и смешно, говоря словами современных поэтов. Четвертый Гамлет – фантастический Алексей Айги со своей музыкой, скрипкой и Ансамблем "4’33”". Музыка звучит со сцены почти со стадионным драйвом, заряжая зрителя своей энергией. Действие разворачивается одновременно в трех измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране зритель увидит сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос. Режиссер и автор сценической версии – Наталья Семенова.

22 февраля, Vegas City Hall.

СКОРО

"Гроза. Апокриф"

В свой юбилейный 35-й сезон, проходящий под знаком молодой режиссуры, театр представляет новую постановку студента 5 курса режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача) Евгения Закирова "Гроза. Апокриф" по пьесе А.Н Островского. Автор нескольких пьес и переводов, режиссер Евгений Закиров привлек к себе внимание яркими студенческими спектаклями, поставленными им еще в ГИТИСе. Сегодня Евгений уже уверенно осваивает просторы московской профессиональной сцены: недавно в МХТ им. Чехова вышла его премьера по пьесе М. Макдонаха. Его новая работа в "Школе драматического искусства", приуроченная к 200-летию А. Н. Островского, обещает познакомить нас с авторской версией прочтения одного из канонических текстов русской драматургии.

4, 5 марта, "Школа драматического искусства".

"Московские художники театра"

В выставке участвует около шестидесяти московских авторов, осуществивших постановки не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира Арефьева– "Месяц в деревне", режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава Бенедиктова – "Горе от ума", режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии Глебовой – "Стакан воды", режиссер Б. Морозов, театр Et cetera и многих других художников. Дань памяти отдана выдающемуся художнику Сергею Бархину (31 марта 1938 – 19 ноября 2020). В экспозиции представлены репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю "Меня нет дома" по Д. Хармсу в театре "Эрмитаж" в режиссуре М. Левитина, а также "Мизансцены и образы" к "Маленьким трагедиям" А. С. Пушкина – продолжение уникальной серии драматургических сюжетов Мастера.

С 4 марта по 3 апреля, Всероссийский музей декоративного искусства.

Владимир Кузьмин в программе "Пристань твоей надежды"

Специальная программа, приуроченная к Международному женскому дню, получила название "Пристань твоей надежды". Те, кто интересовался творчеством Владимира Кузьмина, наверняка помнят эту хитовую романтическую балладу, в которой, по мнению поклонников, идеально все — и музыка, и слова, и аранжировка. В 1987 году "Пристань твоей надежды" увидела свет на первой официальной грампластинке Владимира Кузьмина. С тех пор Владимир Кузьмин не сбавляет оборотов, а количество альбомов в его необъятной дискографии уверенно приближается к сорока. К своим достижениям музыкант относится с известной степенью скромности и самоиронии, предпочитая удивлять публику не словом а делом. В его праздничной концертной программе 8 марта будут представлены лучшие песни всех периодов творчества.

8 марта, "Известия Hall".