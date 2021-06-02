Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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ПРЕМИЯ

"Шансон года 2020/21"

Церемония в этот раз пройдет в необычном формате – артисты получат статуэтки по итогам хит-парадов "Радио Шансон" сразу за два года.На сцену выйдут более 30 любимых звезд, которые внесли заметный вклад в развитие жанра, в том числе Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Александр Розенбаум, Михаил Бублик, Стас Михайлов, Денис Майданов, Олег Газманов и многие другие. Режиссером стал Феликс Михайлов – постановщик популярных телепроектов, церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу 2018. А проведут церемонию Александр Маршал и Светлана Зейналова.

5 июня, Crocus City Hall.

Фото: Пресс-служба

"Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"

Одно из наиболее значимых и престижных событий в музыкальной индустрии соберет миллионы зрителей у экранов телевизоров. Перед гостями на большой сцене выступят хитмейкеры и фрешмены шоу-бизнеса по итогам сразу двух лет: Zivert, Loboda, Дима Билан, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин, Николай Басков, Dava, Артур Пирожков, Ваня Дмитриенко, Hensy, Хабиб, Jony и другие.

4 июня, Дворец спорта "Мегаспорт".

Фото: Пресс-служба

КИНО

"Байкал. Удивительные приключения Юмы"

Производство фильма длилось около 5 лет, за которые было проведено 14 экспедиций с использованием глубоководной техники и снято свыше 180 часов материала о подводном мире Байкала в "сказочно живом формате" 4К HDR. Фильм озвучен Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. В качестве музыкального сопровождения в фильме сочетаются произведения Петра Чайковского и трек рэпера Басты.

В кино с 12 июня.

Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Чудесный грузин"

Это спектакль-провокация и спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал "Отцом народов". Ведь чтобы понять какое-либо явление, нужно увидеть, как оно зарождалось, из чего формировалось, что на него повлияло. Именно этого и не достает в исследованиях биографии и личности Сталина. Долгие годы молодость Сталина была под грифом "Секретно": биография при жизни вождя сочинялась, ни о каких контрабандистских подвигах и жестоких терактах нельзя было говорить. Теперь же история молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Постановка разделит зрителей на тех, кто увидит в Сталине героя-романтика, и тех, кто назовет его "романтиком с большой дороги".

11-12 июня, МХАТ им. Горького.

Фото: Пресс-служба

ТЕАТР

"Записки покойника"

"Это не обычная инсценировка "Театрального романа", – говорит режиссер Сергей Женовач. – Это самостоятельная сценическая композиция. Она включает в себя подготовительные и ранние материалы, служившие прообразом романа. В основе нашего спектакля лежит природа чувств сновидений, и главное — трагикомическое восприятие мира. Нам хотелось сосредоточиться на взаимоотношениях автора и его героев, автора и театра, драматурга и режиссера. Было важно дать понять, какой это болезненный и неразрешимый конфликт: между тем, что автору хочется сделать, и тем, что получается в итоге. Как много теряет замысел автора в результате этого конфликта!.."

11 июня, Студия театрального искусства.

Фото: Пресс-служба

"Влюбленный Шекспир"

В театре им. Пушкина состоится специальный показ спектакля Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир". Это веселая фантазия на тему биографии самого Шекспира, где молодой драматург обретает вдохновение благодаря любви к Виоле де Лессепс и создает свой шедевр – "Ромео и Джульетта". Зрителей ждут запоминающиеся герои, неожиданные повороты сюжета, искренние эмоции и подлинная поэзия. Режиссер – Евгений Писарев. В ролях: Уилл Шекспир – Кирилл Чернышенко/Дмитрий Власкин, Виола де Лессепс – Таисия Вилкова, Кит Марло – Андрей Кузичев и другие.

5 июня, Театр имени Пушкина.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 09:19

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