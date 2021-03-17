Куда сходить в Москве: афиша на неделю

ПРЕМЬЕРА
"В день свадьбы"
Драматург и сценарист Виктор Розов написал более 20 пьес. И многие из них до сих пор с успехом ставятся на театральных подмостках. Свежая премьера – спектакль "В день свадьбы", который выпустили студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса. История незатейливая -Нюра выходит замуж за Михаила. Все вокруг считают пару образцовой, всем ставят ее в пример. Но ровно накануне свадьбы Михаил встречает свою первую любовь Клаву, с которой они вместе росли в детдоме, и, оказывается, что чувства все еще живы… Молодые актеры рассказывают ее без штампов, легко, органично, современным театральным языком. И хотя пьеса написана в 1964 году, хотя реалии в ней советские, зрители чувствуют свою сопричастность.
20 марта, Малая сцена театра имени Вл. Маяковского.
"Деревня и я"
Этот спектакль Дмитрия Крестьянкина – документальное исследование о жизни современного школьника, взрослеющего и сознающего себя вдали от больших городов. Это часть большого социального проекта РАМТа, цель которого – дать подростку, не имеющему опыт театрального переживания, возможность оказаться его соавтором, пусть даже на короткое время, но стать видимым для жителей мегаполисов. Зона деревни, особенно подростковой жизни в ней, по убеждению авторов проекта, – черная дыра, о которой вечно спешащему городскому человеку ничего не известно.
18 марта, РАМТ.
ТЕАТР
"Ганди молчал по субботам"
Притча о взрослении мальчишки по прозвищу Мот, его внутренних протестах и трансформациях, поиске себя и принятии "взрослой" реальности, в тот нелегкий для юноши период, когда, на первый взгляд, счастливая семья вдруг начала распадаться .Режиссер спектакля – Филипп Гуревич. Мальчишка приводит домой бомжиху из подземного перехода, начинает называть мать и отца "родитель №1" и "родитель№2", а потом и вовсе решает замолчать. Подростковый бунт на фоне развода родителей, деменции дедушки и крушения будущего сестры. Пьеса-хит Анастасии Букреевой только в пересказе выглядит беспросветно, и у дебютанта в режиссуре Филиппа Гуревича получилась история о любви, которая невозможна в постоянном позитиве и требует кризисов.
18 марта, Школа современной пьесы.
"Летние осы кусают нас даже в ноябре"
Марк, Елена и Йозеф ведут разговор о главном, но главного избегают. Больше того – свою игривую, элегантную и при этом опасную беседу эти трое, пытающиеся разобраться с отношениями и собственным одиночеством, ведут от лица неких Дональда, Сары и Роберта. Одни герои примеряют личины других, чтобы добраться до существа самих себя, до сути своих переживаний и истины вещей. Раскручивая понемногу пружину связей одного с другим, супружеской измены – с бомбежкой мирного города, трое персонажей пьесы Ивана Вырыпаева приближаются к катарсису. Им становится финальная щекотка, и понимание того, что причина всех недопониманий – это проклятый дождь, третий день льющий за окном.
19 марта, Электротеатр "Станиславский".
КОНЦЕРТ
Группа "Аффинаж"
Этот коллектив записывает концептуальные альбомы и не боится экспериментов. Благодаря небанальному ансамблю инструментов – акустическая гитара, бас, тромбон и баян – звучание композиций становится не только оригинальным, но и по-настоящему особенным. Сегодня группа бьет рекорды по посещаемости своих концертов; они постоянные участники ведущих рок-фестивалей. На большом сольном концерте музыканты исполнят не только композиции из своей последней пластинки "Мимо. Ранен. Убит.", которую называют самой сильной работой коллектива, а также горячо любимые поклонниками песни.
21 марта, Известия Hall.
ФИЛЬМ
"Человеческий голос"
Фильм Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выходит в онлайн-кинотеатрах. Картина, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале, поставлена по одноименной пьесе Жана Кокто. Это произведение не раз было экранизировано, в разные годы главную героиню сыграли Софи Лорен, Симоне Синьоре, Ингрид Бергман и Лив Ульман. "Человеческий голос" – первая совместная работа Тильды Суинтон и Педро Альмодовара, а также и первый англоязычный фильм знаменитого испанского режиссера.
С 19 марта.
КЛАССИКА
"Посольские вечера" в Царицыно
Традицию "Посольских вечеров" в музее-заповеднике продолжает концерт, посвященный культуре Азербайджана. Здесь вспомнят песни Муслима Магомаева, отдельный блок программы будет посвящен азербайджанской народной песне, прозвучат и оперные арии на азербайджанском языке. На сцену выйдут Эмиль Кадыров (тенор) и Станислав Серебренников (фортепиано).
18 марта в 20 часов на портале "Культура.РФ",, на сайте музея-заповедника "Царицыно" и на сайте проекта "Посольские вечера в Царицыне".
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