Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Каждый день в Москве глаза разбегаются от разнообразия выбора спектаклей, концертов, фильмов. "Дни.ру" выяснили, какие из событий точно нельзя пропустить.



Премьера

"Как важно быть серьезным"

Режиссер спектакля Анатолий Шульев, выпускник Римаса Туминаса, выпускает уже пятый спектакль в стенах театра Маяковского. На сей раз выбор пал на одно из самых известных произведений Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Среди исполнителей главных ролей представительницы театральной династии Немоляевых-Лазаревых: лауреат премии "Золотой Орел -2021" блистательная Светлана Немоляева и ее внучка – актриса Полина Лазарева. Также в спектакле заняты Зоя Кайдановская, Анастасия Дьячук, Илья Никулин, Иван Выборнов и Виталий Ленский.

13 и 14 февраля, театр имени Вл. Маяковского.

"Между делом"

"Между делом" – почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы, – говорит автор Евгений Гришковец. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком".

В ролях: Александр Арсентьев, Таисия Вилкова, Александра Урсуляк и другие.

18-20 февраля, театр имени Пушкина.

Театр

"Лес"

Новая постановка МХАТ отличается от привычного и классического Островского: стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности – Крамер сочетал несочетаемое мягко, нежно, даже психоделически, с помощью иронии и юмора. В итоге спектакль получился больше про 2021, чем про 1871 год. Главных персонажей пьесы – трагика Несчастливцев и комика Счастливцев – сыграли приглашенные артисты Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. А Алиса Гребенщикова, занятая в постановке, изменилась до неузнаваемости!

12 и 13 февраля, МХАТ им. Горького.

Фильм

LOVE

В канун Дня всех влюбленных нас ждут трогательные и смешные истории любви с участием всеми любимых артистов – Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерины Варнавы, Камиля Ларина, Юрия Стоянова, Станислава Ярушина, Валентины Мазуниной, Марии Мироновой, Анатолия Белого, Яна Цапника, Ирины Розановой, Филиппа Ершова, Сабины Ахмедовой, Ксении Собчак и многих других.



В прокате с 11 февраля.

"Аферистка"

Криминальный триллер Джейса Блэйксона обещает море впечатлений. По сюжету Марла (Розамунд Пайк) руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание. В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалеси и другие.

В прокате с 19 февраля.

Выставка

"Чжан Хуань. Любовь как мудрость"

Выставочное пространство, в котором предстали два холста известного современного китайского художника Чжан Хуаня "Любовь №2" и "Любовь №7", чем-то напоминает монашескую келью – место, где художник-монах молится и медитирует. И поскольку искусство для Чжан Хуаня – это прямое продолжение жизни, нечто непосредственно связанное с повседневностью, то и келья находится в самом сердце столицы, в галерее с видом на главную площадь России. В своих работах Чжан Хуань регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Он стремится дать новое звучание модернистским техникам абстракции и минимализма, заключая их в рамки буддизма и китайской культуры.

До 8 апреля, ГУМ-Red-Line на Красной площади.