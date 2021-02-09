Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Премьера
"Как важно быть серьезным"
Режиссер спектакля Анатолий Шульев, выпускник Римаса Туминаса, выпускает уже пятый спектакль в стенах театра Маяковского. На сей раз выбор пал на одно из самых известных произведений Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Среди исполнителей главных ролей представительницы театральной династии Немоляевых-Лазаревых: лауреат премии "Золотой Орел -2021" блистательная Светлана Немоляева и ее внучка – актриса Полина Лазарева. Также в спектакле заняты Зоя Кайдановская, Анастасия Дьячук, Илья Никулин, Иван Выборнов и Виталий Ленский.
13 и 14 февраля, театр имени Вл. Маяковского.
"Между делом"
"Между делом" – почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы, – говорит автор Евгений Гришковец. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком".
В ролях: Александр Арсентьев, Таисия Вилкова, Александра Урсуляк и другие.
18-20 февраля, театр имени Пушкина.
Театр
"Лес"
Новая постановка МХАТ отличается от привычного и классического Островского: стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности – Крамер сочетал несочетаемое мягко, нежно, даже психоделически, с помощью иронии и юмора. В итоге спектакль получился больше про 2021, чем про 1871 год. Главных персонажей пьесы – трагика Несчастливцев и комика Счастливцев – сыграли приглашенные артисты Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. А Алиса Гребенщикова, занятая в постановке, изменилась до неузнаваемости!
12 и 13 февраля, МХАТ им. Горького.
Фильм
LOVE
В канун Дня всех влюбленных нас ждут трогательные и смешные истории любви с участием всеми любимых артистов – Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерины Варнавы, Камиля Ларина, Юрия Стоянова, Станислава Ярушина, Валентины Мазуниной, Марии Мироновой, Анатолия Белого, Яна Цапника, Ирины Розановой, Филиппа Ершова, Сабины Ахмедовой, Ксении Собчак и многих других.
В прокате с 11 февраля.
"Аферистка"
Криминальный триллер Джейса Блэйксона обещает море впечатлений. По сюжету Марла (Розамунд Пайк) руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание. В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалеси и другие.
В прокате с 19 февраля.
Выставка
"Чжан Хуань. Любовь как мудрость"
Выставочное пространство, в котором предстали два холста известного современного китайского художника Чжан Хуаня "Любовь №2" и "Любовь №7", чем-то напоминает монашескую келью – место, где художник-монах молится и медитирует. И поскольку искусство для Чжан Хуаня – это прямое продолжение жизни, нечто непосредственно связанное с повседневностью, то и келья находится в самом сердце столицы, в галерее с видом на главную площадь России. В своих работах Чжан Хуань регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Он стремится дать новое звучание модернистским техникам абстракции и минимализма, заключая их в рамки буддизма и китайской культуры.
До 8 апреля, ГУМ-Red-Line на Красной площади.
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