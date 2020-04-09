Рецепт рагу из гуся с пшеницей

Совсем скоро заканчивается Великий пост. Пора подумать о блюдах к праздничному столу. В этом нам помог шеф-повар ресторана KUZNYAHOUSE Руслан Закиров. Он открыл секрет приготовления вкусного и сытного рагу из гуся с пшеницей. Пошаговый рецепт публикуют "Дни.Ру".

прочитано 138 раз