Рецепт рагу из гуся с пшеницей

Ингредиенты:
Гусь 3-5 кг
Оливковое масло – 70 мл
Лук репчатый – 500 граммов
Морковь – 500 граммов
Сельдерей – 200 граммов
Чеснок – 30 граммов
Белое вино – 300 мл
Бульон (овощной) – 1 л
Тимьян – 10 граммов
Лавровый лист – 2 штуки
Душистый перец – 4 граммов
Пшеница – 700 граммов
Сливочное масло – 100 граммов
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
Шаг 1
Гуся целиком обжариваем в подходящей кастрюле (идеально – в утятнице) со всех сторон на небольшом количестве оливкового масла. Вынимаем.
Шаг 2
На этом жиру обжариваем лук, морковь, сельдерей, чеснок, до прозрачного цвета лука. Добавляем белое вино.
Шаг 3
Как только алкоголь выпарится, кладем обратно гуся, заливаем бульонном, чтобы он почти закрыл его. Добавляем тимьян, лавровый лист, перец душистый, соль.
Шаг 4
Накрываем крышкой и убираем в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на 4 часа. После проверяем на мягкость, если мясо легко отходит, даем птице остыть в бульоне, затем вынимаем.
Шаг 5
Бульон с овощами выпариваем примерно в два раза, гуся разбираем, мясо кладем обратно в бульон с овощами.
Шаг 6
Отдельно замачиваем на ночь пшеницу. Затем промываем ее и отвариваем до готовности. Когда пшеница будет мягкой, добавляем его в рагу, доводим по вкусу солью, перцем, добавляем сливочное масло.
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