Москвичей соблазняют копчеными деликатесами

Обычно бывает так, что рестораторы, выстроив успешный бизнес в столице, отправляются покорять регионы. Это происходит с переменным успехом, кому-то приходится отступать, но и положительных примеров здесь предостаточно. Куда реже случается наоборот, когда успешные рестораторы из регионов решаются на покорение Москвы.



Столичный рынок специфичен и требует особого внимания, идет ли речь о бизнес-моделях, концепции проекта или вкусах потребителей. Тем не менее, здесь тоже все не безнадежно.

В самом конце декабря на Трубной улице открылся SmokeBBQ – родной брат известного петербургского ресторана с тем же именем. Его создатели, Алексей Буров и Алексей Каневский – признанные эксперты по барбекю – реализуют в своем московском проекте ту же концепцию. Речь идет о мясном ресторане, где еда готовится, прежде всего, при помощи дыма и огня.

Меню довольно компактное – всего около полусотни позиций – но разноформатное. На закуску предлагают, например, костный мозг с лангустинами (мозг приправляют сливочно-цитрусовым соусом, а лангустинов обжаривают на гриле), филе подкопченного сибаса (его сервируют на половинках припущенных на гриле томатов), жареную моцареллу с огурцом и медом или smokeybones– тонко нарезанные ребра копченой мраморной говядины. Но все это лишь разогрев, чтобы подступиться к основному разделу. Ведь предмет главной гордости кухни SmokeBBQ– блюда из коптильни.

И здесь прежде всего внимание следует обратить на брискет. Истекающая пикантным жирком говяжья грудинка томится в дыму не меньше 18 часов. В результате получается нежнейшее и очень сочное мясо, которое в буквальном смысле слова тает во рту. Блюдо совершенно самодостаточное. Солидный кусок говядины сервируют лишь маринованными овощами и домашним соусом BBQ, а дополняют ломтем свежеиспеченного хлеба, впрочем, изрядным. Также в смокере готовят поросячьи ребрышки, утку и филе индейки. В качестве гарнира к ним предлагают, например, карри-брокколи с миндалем или печеный картофель с пекорино. Но эти овощи хороши и сами по себе.

Изрядная доля меню отведена под блюда на гриле. На углях изжарят и классический стейк, и цыпленка, и креветок, и капусту.

Еда в SmokeBBQ основательная, мощная и сытная. Но Буров с Каневским все же за разнообразие. Поэтому здесь не обидят ни истовых поклонников ЗОЖ, ни тех, кто сидит на диете. Встретят, как дорогих гостей, и приготовят севиче из сибаса с бататом, зеленый салат с пекорино, карпаччо из томатов с рукколой, ну или совершенно классический куриный бульон.

Средний счет – 2 500 рублей.