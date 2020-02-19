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Lifestyle

Шоколадные блинчики-хинкали с клубникой и бананом

Фото: пресс-служба
Блинчики-хинкали – настоящее украшение стола. В преддверии Масленицы шеф-повар ресторана "Казбек" Мамия Джоджуа поделился рецептом десертных блинчиков с начинкой из шоколада и фруктов.
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Ингредиенты:

Тесто:

Молоко 3.2% – 0.5 л.

Яйцо – 2 шт.

Сметана 30% – 100 гр.

Какао порошок – 30 гр.

Ванилин – 1.5 гр.

Мука пшеничная – 200 гр.

Соль – 5 гр.

Сахар песок – 60 гр.

Сливочное масло – 40 гр.

Растительное масло – 15 гр.

Начинка:

Клубника – 100 гр.

Банан – 140 гр.

Шоколад – 20 гр.

Творог – 200 гр.

Сахар – 120 гр.

Способ приготовления

Шаг 1

Сделать тесто для блинов: сливочное масло растопить. Тщательно взбить яйца, добавить молоко, соль, топленое сливочное и растительное масло, сметану и еще раз взбить. Муку смешать с какао и ванилином и замешать тесто.

Шаг 2

Сковороду маслом смазывать не нужно, так как масло мы добавили в само тесто, за счет этого блины прилипать не будут. Пожарить блинчики.

Шаг 3

Для начинки шоколад нарубить ножом в крошку, банан и клубнику нарезать кубиком, смешать все с творогом, сахаром.

Шаг 4

Полученные блины нафаршировать начинкой, завернуть в форме хинкали. 

19 февраля 2020, 14:46

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