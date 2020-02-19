Шоколадные блинчики-хинкали с клубникой и бананом

Ингредиенты:
Тесто:
Молоко 3.2% – 0.5 л.
Яйцо – 2 шт.
Сметана 30% – 100 гр.
Какао порошок – 30 гр.
Ванилин – 1.5 гр.
Мука пшеничная – 200 гр.
Соль – 5 гр.
Сахар песок – 60 гр.
Сливочное масло – 40 гр.
Растительное масло – 15 гр.
Начинка:
Клубника – 100 гр.
Банан – 140 гр.
Шоколад – 20 гр.
Творог – 200 гр.
Сахар – 120 гр.
Способ приготовления
Шаг 1
Сделать тесто для блинов: сливочное масло растопить. Тщательно взбить яйца, добавить молоко, соль, топленое сливочное и растительное масло, сметану и еще раз взбить. Муку смешать с какао и ванилином и замешать тесто.
Шаг 2
Сковороду маслом смазывать не нужно, так как масло мы добавили в само тесто, за счет этого блины прилипать не будут. Пожарить блинчики.
Шаг 3
Для начинки шоколад нарубить ножом в крошку, банан и клубнику нарезать кубиком, смешать все с творогом, сахаром.
Шаг 4
Полученные блины нафаршировать начинкой, завернуть в форме хинкали.
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